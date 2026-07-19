Mega-Prämie: VINCI zahlt 67,50€ – All for One vor großem Schritt

VINCI bündelt seine ICT-Aktivitäten unter der Marke Axians (2025: 3,8 Mrd. Euro Umsatz) und sieht in der Übernahme eine strategische Gelegenheit, All for One mit Axians zu einer führenden End-to-End-Transformationsplattform in Europa zusammenzuführen. Künftig sollen All for One-Kompetenzen in Geschäfts-, Cloud- und AI-Transformation die SAP- und Datenanalyse-Fähigkeiten von Axians ergänzen; Axians bringt wiederum IKT-Infrastruktur, Netzwerke, Cloud- und Cybersicherheits-Know-how ein. All for One erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 504 Mio. Euro und betreut rund 4.500 Kunden vornehmlich in D-A-CH und Polen.

Die All for One Group SE hat ein verbindliches Angebot zum Verkauf an VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE erhalten: VINCI bietet 67,50 Euro in bar je Aktie und zahlt damit eine deutliche Prämie von rund 95,5 % auf den Schlusskurs vom 15. Juli 2026 sowie 104,9 % auf den volumengewichteten Dreimonatsdurchschnitt. Die Bieterin ist eine hundertprozentige, indirekte Tochter der VINCI S.A., einem globalen Konzern mit rund 75 Mrd. Euro Umsatz 2025 und Aktivitäten in 120 Ländern. Die Transaktion zielt darauf ab, All for One als führenden SAP-Partner für den Mittelstand international zu positionieren.

Vorstand und Aufsichtsrat von All for One unterstützen das freiwillige Übernahmeangebot ausdrücklich und beabsichtigen, den Aktionären nach Prüfung der Angebotsunterlage eine Annahmeempfehlung auszusprechen; auch Vorstandsmitglieder planen, ihre privat gehaltenen Aktien einzubringen. VINCI hat bereits mit der Unternehmens Invest-Gruppe und weiteren Großaktionären Vereinbarungen geschlossen, die zusammen etwa 54,7 % der Aktien abdecken und verpflichten, das Angebot anzunehmen. Zugleich ist das Angebot an eine Mindestannahmeschwelle von 75 % sowie an übliche aufsichtsrechtliche Bedingungen, insbesondere Fusionskontrollfreigaben, gebunden. Ein Vollzug wird – vorbehaltlich Genehmigungen – für das vierte Quartal 2026 erwartet.

Die Zusammenschlussvereinbarung enthält Zusagen zur Wahrung der Eigenständigkeit von All for One innerhalb der VINCI-Gruppe (kein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag bis 1. Januar 2029), Regelungen zur Corporate Governance (mindestens ein unabhängiges Aufsichtsratsmitglied solange VINCI nicht alle Aktien hält), sowie Zusagen zum Erhalt des Standorts Filderstadt und zur Berücksichtigung von Arbeitnehmerbelangen. VINCI behält sich jedoch ein mögliches Delisting und gegebenenfalls einen Squeeze-out vor, was die Handelsliquidität reduzieren könnte.

Fazit: Das Angebot stellt für Aktionäre ein attraktives Prämienangebot dar und bietet All for One substanzielle Wachstumschancen durch Zugang zu europäischen Kunden und ergänzenden Technologien. Entscheidend für den Dealumfang bleiben regulatorische Freigaben, die Annahmequote sowie die erfolgreiche Integration beider Geschäftsmodelle.

Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 67,40EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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