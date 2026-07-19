Nagarro-Beben: Deshpande steigt auf fast 29% – StarView verliert Anteile

Nagarro SE sieht innerhalb eines Tages zwei meldepflichtige Veränderungen im Aktionärskreis: Zum einen melden Dr. Anand Deshpande und Sonali Deshpande über Instrumente einen Anstieg ihres Anteils auf 28,83 Prozent der Stimmrechte, zum anderen reduziert der US-Fonds StarView Capital seinen Anteil infolge einer Sachausschüttung auf 4,35 Prozent. Beide Stimmrechtsmitteilungen wurden am 16. Juli 2026 nach § 40 WpHG zur europaweiten Verbreitung eingereicht.

Konkret weist die Meldung der natürlichen Personen Anand und Sonali Deshpande zum Stichtag 14. Juli 2026 Instrumente mit einem aggregierten Volumen von 3.725.651 Stimmrechten aus, was 28,83 Prozent der nach § 41 WpHG ausgewiesenen Gesamtstimmrechte (12.922.297) entspricht. Die Zusammensetzung dieses Positionserwerbs ist detailliert aufgeführt: ein Aktienkaufvertrag über 2.584.665 Aktien (20,00 %), eine vertragliche Erwerbsverpflichtung über 395.000 Aktien (3,06 %) sowie ein irrevocable undertaking über 745.986 Aktien (5,77 %). In der Meldung wird zudem auf die Einbindung von Galaxy Germany Holding SE verwiesen, die die Instrumente hält bzw. zugerechnet werden.

Die StarView-Meldung (über StarView Capital Partners, LLC / StarView Capital Growth Fund, LLC) dokumentiert ebenfalls eine Schwellenberührung zum 14. Juli 2026: Der Fonds weist 561.589 zugerechnete Stimmrechte (4,35 %) aus. Im Vergleich zur letzten Meldung ist dies ein Rückgang von zuvor 6,25 Prozent. Als Grund nennt StarView eine Sachausschüttung (distribution in kind), die die Stellung im Register verändert hat.

Aus wirtschaftsredaktioneller Perspektive sind mehrere Beobachtungen relevant: Der anzeigende Anstieg der Deshpandes auf nahezu 29 Prozent macht sie zu einem maßgeblichen Aktionär mit erheblichem Einfluss auf Beschlussfassungen und Strategiefragen. Die Struktur der Meldung – insbesondere die Kombination aus Kaufvertrag, Erwerbsverpflichtung und unverrückbarer Zusage – deutet auf eine abgestimmte Transaktion hin, die noch physisch abgewickelt werden soll. Für Nagarro könnte dies Konsequenzen für die Aktionärsstruktur und mögliche Mehrheits- bzw. Sperrminoritäten haben.

Die Verringerung des StarView-Anteils durch eine Sachausschüttung verdeutlicht, wie Fondsentscheidungen und Kapitalmaßnahmen kurzfristig die berichteten Stimmrechtsanteile beeinflussen. Investoren sollten die weiteren Offenlegungen und mögliche Folgeaktionen im Blick behalten, da Änderungen in der Großaktionärsstruktur Kurse und Governance-Diskussionen anstoßen können.

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 75,90EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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