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    BaFin prüft Dermapharm: Bilanz-Panne über 63,2 Mio. sorgt für Kurscrash

    BaFin prüft Dermapharm: Bilanz-Panne über 63,2 Mio. sorgt für Kurscrash
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Arzneimittelherstellers Dermapharm für das Geschäftsjahr 2025 eingeleitet. Nach Angaben der Behörde gibt es „konkrete Anhaltspunkte“, dass bei der Rechnungslegung gegen Vorschriften verstoßen worden sein könnte. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Darstellung einer Forderung inklusive darauf erfasster Zinsansprüche in Höhe von 63,2 Millionen Euro, die nach Auffassung der Aufsicht möglicherweise fehlerhaft bilanziert wurde. Darüber hinaus bemängelt die BaFin unzureichende Erläuterungen zu Geschäftsvorfällen mit einem nahestehenden Unternehmen. Die Prüfung war bereits am 14. Juli gestartet.

    Die Ankündigung löste bei Anlegern sofort Nervosität aus: Im vorbörslichen Handel büßten Dermapharm-Aktien auf der Plattform Tradegate knapp 11 Prozent ein und fielen auf 38,88 Euro. Marktbeobachter wiesen darauf hin, dass ein weiterer Rückgang die Aktie unter die wichtige 200-Tage-Linie drücken und das Mehrmonats-Tief seit März erreichen könnte. Solche technischen Marken gelten oft als Stimmungsbarometer institutioneller Anleger; ein Bruch könnte Verkäufe verstärken.

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    Für Dermapharm, einen Anbieter im verschreibungs- und rezeptfreien Arzneimittelbereich, hat die Prüfung potenziell weitreichende Folgen. Sollte die BaFin strukturelle Fehler in der Rechnungslegung oder mangelhafte Offenlegung von Geschäftsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen feststellen, drohen Korrekturen des Jahresabschlusses, Sanktionen oder berichtigende Maßnahmen zur Verbesserung des internen Kontrollsystems. Solche Szenarien belasten tendenziell das Vertrauen von Investoren und Kreditgebern und können sowohl die Kapitalmarktposition als auch Finanzierungskosten des Unternehmens beeinträchtigen.

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    Für Anleger und Analysten ist vor allem der Betrag von 63,2 Millionen Euro relevant: Je nach Bilanzierungsmethode und wirtschaftlicher Bedeutung könnte eine Neubewertung diese Posten signifikant verändern. Unklar bleibt, ob es sich um Bewertungsfehler, formale Offenlegungslücken oder um tatsächliche wirtschaftliche Unstimmigkeiten handelt. Ebenfalls offen ist, welche Rolle das betreffende „nahestehende Unternehmen“ spielt und in welchem Umfang die Geschäftsvorfälle Einfluss auf Ergebnis- und Liquiditätskennzahlen haben.

    Als nächster Schritt ist mit einer vertieften Prüfung durch die BaFin zu rechnen; die Behörde wird gegebenenfalls weitere Auskünfte von Dermapharm einfordern. Bis das Prüfungsverfahren abgeschlossen ist und Ergebnisse vorliegen, dürften Volatilität und Unsicherheit an den Märkten anhalten. Für Investoren gilt vorerst erhöhte Vorsicht: Wesentliche Klarstellungen seitens Dermapharm oder offizielle Befunde der Aufsicht werden den Kurs und die Einschätzung der Unternehmenslage maßgeblich bestimmen.



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    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 43,00EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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