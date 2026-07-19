Uber bietet 41,50 € je Aktie (Prämie 127%) – Übernahme von Delivery Hero

Strukturell ist der Deal mehrstufig: Uber will die Kernmarken von Delivery Hero mit seiner globalen Technologie- und Mobilitätsplattform verknüpfen. Parallel verkauft Delivery Hero bestimmte Geschäftsbetriebe in 14 Ländern (u. a. Spanien, Polen, Schweden, Türkei) an ein Erwerbsvehikel von SSW Partners für rund 1,4 Mrd. EUR. Beide Transaktionen sollen voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2027 vollzogen werden, unter Vorbehalt von Annahmeschwellen, Fusionskontrollen und weiteren behördlichen Genehmigungen.

Uber hat am 16. Juli 2026 den Startschuss für ein freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre von Delivery Hero gegeben. Die US-Gruppe bietet 41,50 EUR je Aktie in bar und hat mit Delivery Hero ein Business Combination Agreement (BCA) geschlossen, das die Bedingungen des Angebots regelt. Der Preis liegt damit rund 127 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der drei Monate vor dem 8. Mai 2026 und etwa 34 % über dem VWAP der drei Monate vor der Bekanntmachung.

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Aktionärsbasis und Sicherheiten: Uber verfügt bereits über bedeutende Stimmrechte und wirtschaftliche Interessen. Die SMB Holding Corporation, eine hundertprozentige Uber-Tochter, hält unmittelbar 24,99 % der Stimmrechte (75,911,043 Aktien). Hinzu kommen Instrumente wie Total Return Swaps und eine unwiderrufliche Andienungszusage des Großaktionärs MIH/Prosus über 51,116,174 Aktien (ca. 16,8 %), sodass Ubers wirtschaftliches Interesse inklusive Instrumente über 53 % liegt. Voraussetzung für den Vollzug ist eine Mindestannahmequote von 50 % + 1 Aktie (ohne eigene Aktien von Delivery Hero).

Anreiz- und Schutzmaßnahmen: Uber hat mehrere Zusagen gemacht, darunter der Erhalt des Hauptsitzes in Berlin, der operativen Hubs und Schutz der Belegschaft für drei Jahre sowie die Absicht, bis 2031 rund 2 Mrd. EUR in Deutschland zu investieren. Uber plant nach Vollzug zwei Sitze im Aufsichtsrat, u. a. mit dem Vorsitzenden, will aber mindestens zwei unabhängige Mitglieder belassen. Zudem vereinbarten die Parteien eine mögliche Kapitalerhöhung (bis zu 10 % des Grundkapitals) zum Angebotspreis zugunsten Ubers innerhalb von 60 Tagen nach Vollzug.

Risiken und Markteinschätzung: Der Abschluss steht unter umfangreichen regulatorischen Vorbehalten – insbesondere Fusionskontrollen, ausländische Direktinvestitionsprüfungen und mögliche kartellrechtliche Bedenken. Die Einschaltung von SSW Partners soll kartellrechtliche Hürden mindern. Analysten wie Jefferies bestätigen ein „Buy“ mit Kursziel 42,50 EUR und sehen begrenzte Chancen auf ein höheres Gebot oder einen Gegenbieter. Für Aktionäre bedeutet das Angebot eine hohe Prämie, aber auch Unsicherheit bis zu möglichen behördlichen Hürden und dem langen Zeitplan.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 38,65EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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