DBAG korrigiert NAV nach unten auf 32–36€ – Fondsberatung hebt EBITA an

Für das erste Halbjahr erwartet die DBAG ein Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis von rund minus 50 Millionen Euro; im Vorjahreszeitraum hatte dieser Posten noch rund 20 Millionen Euro positiv beigetragen. Der Vorstand stellt derzeit den Zwischenabschluss zum 30. Juni auf; der Halbjahresfinanzbericht wird am 6. August veröffentlicht. Die Neubewertungsdelle unterstreicht die hohe Sensitivität des Beteiligungsgeschäfts gegenüber Marktparametern und Bewertungsdisziplin externer Investoren.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach unten korrigiert: Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie wird nun für das Jahresende mit 32 bis 36 Euro statt bislang 36 bis 40 Euro prognostiziert. Als Hauptgründe nennt das SDax-Unternehmen das anhaltend höhere Zinsniveau und die jüngst schleppende Entwicklung an den Aktienmärkten, die zu gesunkenen Bewertungsmultiplikatoren in relevanten Branchen geführt haben. Diese Multiplikatoren sind der wesentliche Hebel für die Bewertung des Portfolios und damit für NAV und Konzernergebnis.

Gleichzeitig hebt das Management die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (EBITA) im Segment Fondsberatung an: Erwartet werden nun 9 bis 11 Millionen Euro für 2026, zuvor lagen die Erwartungen bei 5 bis 9 Millionen Euro. Diese Verbesserung signalisiert eine robuste Gebührenentwicklung und bietet einen positiven Gegengewichtseffekt zur Portfoliobewertung.

Die Reaktion des Marktes blieb zurückhaltend: Die Aktie notierte zuletzt knapp ein Prozent im Minus, was darauf hindeutet, dass die Neubewertung teilweise eingepreist war oder Anleger die Stärken des Geschäftsmodells weiterhin anerkennen. Für Investoren bleibt zentral, wie schnell Bewertungsmultiplikatoren wieder anziehen und inwieweit das Management durch Realisierungen oder Portfoliooptimierungen Wert freisetzen kann.

Die DBAG, traditionell auf mittelständische Beteiligungen fokussiert, operiert in einem Umfeld, in dem Bewertungsabschläge nicht nur von Zinskosten, sondern auch von wachsender Vorsicht institutioneller Investoren getrieben werden. Fraglich bleibt, ob künftig vermehrt Abschöpfungen durch Verkäufe erfolgen oder auf eine Normalisierung der Multiplikatoren gesetzt wird. Anleger sollten Liquiditätslage und Tempo geplanter Exits beobachten, da diese die Fähigkeit bestimmen, Bewertungsverluste durch aktive Transaktionen zu begrenzen. Insgesamt zeigt die Anpassung, wie anfällig private-equity-nahe Beteiligungsmodelle gegenüber externen Bewertungsparametern sind, während serviceorientierte Segmente wie die Fondsberatung Stabilität liefern können. Die Berichtstermine bleiben damit weiterhin entscheidend.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 21,80EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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