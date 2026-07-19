SMA überrascht: Starkes Q2, Prognose deutlich angehoben — Aktie steigt

SMA Solar Technology hat mit vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2026 die Erwartungen deutlich übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Der Konzernumsatz lag nach ersten Berechnungen bei 345,7 Mio. Euro (Q2 2025: 357,1 Mio.). Maßgeblich war ein starkes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 64,7 Mio. Euro – deutlich über dem Konsens von 44 Mio. Euro vom 16. Juli und gegenüber dem Vorjahreswert von -15,5 Mio. Euro. Auch das operative Ergebnis (EBIT) kletterte auf 51,5 Mio. Euro (Konsens rund 32 Mio.; Q2 2025: -30,4 Mio.).

Hinter den Zahlen stehen einmalige Effekte und operative Verbesserungen. Entscheidend war die frühere als erwartete Rückerstattung der als rechtswidrig bewerteten IEEPA-Zölle, die vor allem die Division Large Scale & Project Solutions entlastete: Dort wird der Umsatz im Quartal voraussichtlich 262,1 Mio. Euro (Q2 2025: 293,8 Mio.) und das EBIT 44,6 Mio. Euro (Q2 2025: 63,2 Mio.) betragen. In der Division Home & Business Solutions führten die Auflösung von Wertberichtigungen durch erfolgreiche Zweitmarktverkäufe zu einem positiven Ergebnisbeitrag von 21,7 Mio. Euro; das EBIT stieg auf 0,5 Mio. Euro nach -83,2 Mio. im Vorjahr, der Umsatz auf 83,3 Mio. Euro (Q2 2025: 67,9 Mio.). Bereinigt um Einmaleffekte liegt das Konzern-Umsatzwachstum im Quartal bei 368,0 Mio. Euro, das EBITDA bei 40,9 Mio. Euro und das EBIT bei 27,7 Mio. Euro – jeweils über dem Vorjahresniveau.