CEWE übernimmt KODAK MOMENTS: 37.000 Fotostationen und weltweite Expansion

Finanziell ist die Transaktion moderat bewertet: Der vereinbarte Enterprise Value beträgt rund 88 Mio. Euro; eine Beispielberechnung auf Basis der Zahlen per 31. März 2026 ergibt eine voraussichtliche Kaufpreiszahlung von rund 72 Mio. Euro. Der finale Kaufpreis wird jedoch vom zum Closing übernommenen Nettoverschuldungsstand sowie vom Net Working Capital abhängen. Das Closing ist für das erste Halbjahr 2027 avisiert und steht unter dem Vorbehalt behördlicher und kartellrechtlicher Genehmigungen. Die Transaktions- und Pre-Closing-Kosten für 2026 werden auf einen niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbetrag geschätzt; die Unternehmensplanung für 2026 bleibt unverändert.

CEWE stärkt mit einem überraschend ambitionierten Zukauf sein internationales Geschäft im Fotofinishing: Der Oldenburger Konzern hat den Vertrag über den Erwerb von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions von Kodak Alaris unterschrieben. Das als Carve-out veräußerte Geschäftssegment betreibt weltweit das Sofortfoto-Geschäft in 54 Ländern, beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und betreibt etwa 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Einzelhandelsgeschäften. Jahresumsatz: rund 200 Mio. Euro.

Strategisch erweitert CEWE mit dem Zukauf seine Präsenz am Point of Sale in wichtigen Wachstumsmärkten — insbesondere in den USA, Kanada, Mexiko und Australien — und sichert sich über eine Lizenzvereinbarung die Nutzung der international bekannten Marke KODAK MOMENTS im Endkundengeschäft. Mit dem Erwerb des Produktionsstandorts in Windsor (Colorado) erhöht CEWE zudem die Wertschöpfungstiefe für Verbrauchsmedien, was Lieferfähigkeit, Kostenposition und operative Steuerbarkeit verbessern soll. Vorstandsvorsitzender Thomas Mehls betont, die Akquisition biete schnelle Marktzugänge und Ergänzung zur CEWE-Expertise in Produktentwicklung und Handelspartnerschaften.

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Operativ und ergebnisseitig erwartet CEWE bereits ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach Vollzug (voraussichtlich 2027) einen positiven Beitrag: eine mittlere einstellige EBIT-Marge für das akquirierte Geschäft, mit steigendem Ergebnisbeitrag nach Realisierung geplanter Synergien in Einkauf, Logistik und Technologieintegration. Externe Analysten (Montega) werten den Deal als strategischen Meilenstein, heben ihr Kursziel und sehen ein attraktives EV/EBIT-Multiple von unter zehn, falls die Margen wie prognostiziert ausfallen.

Risiken bleiben: Abschlussbedingungen, Integrationsaufwand, mögliche Abweichungen beim Net Working Capital und geopolitische Faktoren. Insgesamt aber stärkt CEWE damit sein margenstarkes Kerngeschäft Fotofinishing, erweitert die internationale Reichweite und erhöht zugleich die Resilienz der Lieferkette — ein zielgerichteter Schritt zur Beschleunigung des Wachstums am POS.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 96,50EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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