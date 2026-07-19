ABB überrascht: Umsatz & Orders stark – Gewinn korrigiert auf 1,23 Mrd.$

Noch stärker fiel der Anstieg beim Auftragseingang aus: Auf vergleichbarer Basis zog er um 28 Prozent auf 12,04 Milliarden Dollar an. Besonders kräftige Zuwächse verzeichneten die Geschäftsbereiche Elektrifizierung und Antriebstechnik, was die Basis für künftiges Umsatzwachstum stärkt.

Der Schweizer Technologiekonzern ABB hat im zweiten Quartal 2026 sowohl Umsatz als auch Auftragseingang deutlich gesteigert und seine Profitabilität weiter verbessert. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf 9,48 Milliarden US‑Dollar (organisch +12 Prozent). Treiber waren vor allem höhere Volumina; zudem wirkten sich Preissteigerungen von rund zwei Prozent sowie günstige Wechselkurse mit weiteren zwei Prozent positiv aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die operative Profitabilität entwickelte sich mit leicht überproportionalem Gewinnanstieg zum Umsatz positiv. Die operative EBITA‑Marge stieg um 0,9 Prozentpunkte auf 20,2 Prozent und bleibt damit innerhalb der im November angehobenen Zielspanne von 18 bis 22 Prozent. ABB führte die Margenverbesserung auf operative Fortschritte in zwei der drei Geschäftsbereiche sowie auf geringere Verluste im E‑Mobility‑Geschäft zurück.

Wichtig zu korrigieren ist ein zuvor verbreiteter Zahlenfehler: Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn belief sich nicht auf 1,23 Millionen, sondern auf 1,23 Milliarden US‑Dollar, was einem Zuwachs von sieben Prozent zum Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist vor allem auf die verbesserte operative Geschäftsentwicklung zurückzuführen, die gestiegene nicht operative Belastungen mehr als kompensierte.

Vor diesem Hintergrund hob ABB leicht seine Jahresziele an. Der Konzern strebt nun ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen bis unteren „Teens“-Bereich an (zuvor hohes einstelliger bis tiefes zweistellig), während die operative EBITA‑Marge weiter steigen soll (Referenz Vorjahr 19,0 Prozent). Für das laufende dritte Quartal erwartet ABB ein vergleichbares Umsatzwachstum im unteren bis mittleren „Teens“-Bereich und eine EBITA‑Marge, die über dem Niveau des zweiten Quartals liegen soll.

Die Analysten reagierten zurückhaltend optimistisch: Bernstein Research bestätigte für ABB die Bewertung „Market‑Perform“ mit einem Kursziel von 70 Franken. In der Studie wurde zwar die starke Quartalsperformance anerkannt, zugleich wurde aber angemerkt, die geplante Übernahme des britischen Durchflusskontrollspezialisten Rotork erscheine relativ teuer.

Insgesamt präsentiert sich ABB robust: starkes Auftragseingangsmomentum, verbesserte Margen und eine leichte Anhebung der Jahresprognose untermauern das Bild eines Industriekonzerns, der sich in einem positiven Zyklus befindet, zugleich aber Bewertungs‑ und Übernahmerisiken bestehen. Marktteilnehmer werden nun besonders auf die Margenentwicklung in den nächsten Quartalen sowie auf Kostenstrukturen und die Integration möglicher Zukäufe achten. Sollte ABB die operative Dynamik halten und die Rotork‑Transaktion nicht zu teuer ausfallen, könnten Investoren nach der zurückhaltenden Analystenreaktion die Bewertung erneut prüfen. Kurzfristige Kursbewegungen dürften von Makrodaten und Gewinnrevisionen abhängen. Analystenkommentare bleiben damit weiterhin entscheidend.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 86,15EUR auf Lang & Schwarz (18. Juli 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.