Amundi stößt kurz über 3% bei flatexDEGIRO – zieht Anteil schnell zurück

Amundi verändert ihre Beteiligung an flatexDEGIRO innerhalb weniger Tage – das zeigen zwei Stimmrechtsmitteilungen, die der französische Vermögensverwalter nach § 40 Abs. 1 WpHG für den Emittenten flatexDEGIRO SE veröffentlichte. Die Mitteilungen, übermittelt per EQS News und datiert auf den 16. beziehungsweise 17. Juli 2026, dokumentieren zwei Schwellenberührungen: Amundi meldete zunächst am 10. Juli einen Anstieg auf 3,08 Prozent der Stimmrechte, später am 13. Juli einen Rückgang auf 2,86 Prozent. Der zugrunde liegende Aktienbestand bezifferte sich zum Höchststand auf 3.391.544 und zum späteren Stand auf 3.154.272 zugerechnete Stimmrechte; direkte Stimmrechte werden in beiden Meldungen mit null ausgewiesen. Insgesamt blieb die Zahl der nach § 41 WpHG ausgewiesenen Stimmrechte konstant bei 110.134.548.

Wesentliche Fakten: Als Mitteilungspflichtiger tritt Amundi S.A. mit Sitz in Paris auf, die Meldungen verweisen des Weiteren auf eine Kette von Tochterunternehmen wie Amundi Asset Management S.A.S. und Amundi Deutschland GmbH, ohne dass hiervon Stimmrechte separat angegeben werden. Beide Meldungen betonen, dass keine Instrumente im Sinn von § 38 WpHG gehalten werden und daher keine zusätzlichen wirtschaftlichen Interessen über Derivate bestehen. Es handelt sich folglich um reine Zurechnungspositionen gemäß § 34 WpHG, die nach den gesetzlichen Transparenzpflichten publik gemacht werden mussten.