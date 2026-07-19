Wacker Neuson erhöht Jahresprognose – starke Q2-Zahlen beflügeln Aktie

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 14,4 Prozent auf 665,1 Millionen Euro; das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) kletterte um 43,6 Prozent auf 63,2 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 9,5 Prozent entspricht. Auch das erste Halbjahr weist einen kräftigen Fortschritt aus: Mit 1.256,5 Millionen Euro Umsatz liegt das Wachstum bei 16,9 Prozent, das EBIT stieg um 86,6 Prozent auf 104,7 Millionen Euro und resultierte in einer Halbjahresmarge von 8,3 Prozent gegenüber 5,2 Prozent im Vorjahr. Vorstand und Investor-Relations betonen, dass sich die Nachfrage nach Baumaschinen seit Jahresbeginn spürbar belebt habe, nachdem viele Kunden im Vorjahr Zurückhaltung gezeigt hatten.

Wacker Neuson hat nach starken Zahlen im zweiten Quartal die Jahresprognose für 2026 angehoben und signalisiert damit zunehmendes Vertrauen in die operative Erholung des Baumaschinensektors. Der Münchner Hersteller rechnet nun mit einem Umsatz von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro – am unteren Rand 100 Millionen Euro mehr als zuvor – und einer EBIT-Marge von 7,0 bis 8,0 Prozent, also jeweils 0,5 Prozentpunkte über der bisherigen Bandbreite. Hintergrund sind vorläufige, ungeprüfte Halbjahreszahlen, die ein deutlich verbessertes Ergebnisbild zeichnen.

Die Prognoseanhebung erfolgt vor dem Hintergrund eines weiterhin anspruchsvollen, jedoch im Vergleich zu früheren Jahren stabileren Marktumfelds. Wacker Neuson behält zudem das Ziel bei, die Net-Working-Capital-Quote unterhalb der strategischen Zielgröße von 30 Prozent zu halten. Für Investitionen wurden unverändert 70 bis 90 Millionen Euro für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte angekündigt. Die Aktie reagierte positiv und gewann am späten Vormittag mehr als zwei Prozent – Analysten lagen mit ihren Umsatzerwartungen bislang am unteren Rand der neuen Prognose.

Aus Analystensicht sprechen die deutlich gestiegene Marge und das starke operative Momentum für eine erfolgreiche Umsetzung von Effizienzmaßnahmen und Preispolitik sowie für einen positiven Mixeffekt. Dennoch bleibt Vorsicht angebracht: Das Management bezeichnet das verbleibende Marktumfeld als anspruchsvoll, woraus sich Unsicherheiten für Auftragseingang und Kostenentwicklung ableiten lassen. Vollständige geprüfte Zahlen und einen ausführlichen Halbjahresbericht will Wacker Neuson am 13. August vorlegen; ein Webcast für Analysten ist geplant.

Der Konzern, zu dem Marken wie Kramer, Weidemann und Enar gehören, beschäftigt rund 5.800 Mitarbeiter und hatte 2025 einen Umsatz von rund 2,2 Milliarden Euro. Die leichte Anhebung der Ziele interpretiert der Markt als Bestätigung der operativen Erholung, ohne eine grundlegende Änderung der mittelfristigen Risikoeinschätzung zu bewirken.

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,88 % und einem Kurs von 20,90EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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