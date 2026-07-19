🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsWeizen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Weizen
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Liquiditäts-Alarm: Zahlungsstau, Quartalszahlen & Zinsentscheidungen

    Liquiditäts-Alarm: Zahlungsstau, Quartalszahlen & Zinsentscheidungen
    Foto:

    Ein dichter Terminkalender und eine alarmierende Studie zur Zahlungsmoral prägen die Wirtschaftsagenda bis Ende Juli. In den kommenden beiden Wochen stehen zahlreiche Quartalszahlen globaler Schwergewichte, wichtige Konjunkturdaten und mehrere Leitzinsentscheidungen im Fokus – ein Prüfstein für Märkte und Unternehmensliquidität.

    Zahlenflut: Auf Konzernebene dominieren Automobil- und Industriewerte sowie Tech- und Finanzunternehmen den Kalender. Europäische Schwergewichte wie Volkswagen, BMW, Mercedes‑Benz, SAP, Deutsche Börse und Banken (UBS, Deutsche Bank) veröffentlichen Ergebnisse; auf US‑Seite berichten u. a. Microsoft, Apple, Alphabet, Tesla, Visa, Mastercard und mehrere Industrie‑ und Energiekonzerne. Solche Earnings‑Wellen bieten Marktteilnehmern Orientierung zur Gewinnentwicklung nach einem von Unsicherheiten geprägten Halbjahr.

    Notenbanken und Konjunkturdaten: Politisch-monetäre Weichenstellungen stehen ebenfalls an: Die EZB trifft sich am 23. Juli, die US‑Notenbank (Fed) am 29. Juli, Großbritanniens BoE und Japans Zentralbank folgen Ende Juli/Anfang August. Parallel erscheinen zahlreiche PMI‑, Inflations‑ und BIP‑Vorabdaten in Europa, den USA, China und Japan – Daten, die auch die Zinswende‑Erwartungen weiter prägen könnten.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allianz‑Trade‑Studie: Brisant ist der Befund zur Zahlungsmoral: Weltweit dauert es im Schnitt 67 Tage (Cash Collection Cycle, CCC), bis Unternehmen eingesetztes Kapital wieder in liquide Mittel verwandeln – ein Anstieg und nahe dem Hoch von 2023. Deutschland schneidet deutlich schlechter ab: Der CCC stieg 2025 auf 79 Tage (+1,8 Tage) und liegt damit rund 16 Tage über dem westeuropäischen Durchschnitt. Schuld sind vor allem höhere Lagerbestände (Days Inventory Outstanding/DIO: 58 Tage, +0,9 Tage) und längere Forderungslaufzeiten (Days of Sales Outstanding/DSO: 55 Tage, +2,8 Tage). Demgegenüber bleibt die Zahlungsdauer an Lieferanten (Days Payable Outstanding/DPO) mit 35 Tagen vergleichsweise kurz – deutsche Firmen bezahlen Lieferanten fast zwei Wochen früher als der westeuropäische Durchschnitt.

    Risikoprognose: Allianz Trade erwartet für 2026 eine weitere Verschlechterung: Der CCC könnte um rund vier Tage auf 83 ansteigen. Treiber sind strategische Vorräte, geopolitische Unsicherheiten und Kosten für Energie‑ und Resilienzmaßnahmen. Besonders betroffen seien Sektoren wie Computer/Telekommunikation, Elektronik, Papier und Pharma.

    Folgen: Höhere Lagerbestände stärken zwar Lieferketten‑Resilienz, belasten aber die Liquidität und erhöhen Insolvenzrisiken, gerade wenn Zahlungsfristen weiter ausgedehnt werden. Für Anleger und Management bedeutet das: engere Bilanzsteuerung, höhere Kurzfristfinanzierungsabsicherung und erhöhte Aufmerksamkeit bei Cash‑Forecasts sind jetzt gefragt.



    Weizen

    +1,60 %
    +9,98 %
    +14,62 %
    +11,75 %
    +25,31 %
    +0,62 %
    -5,54 %
    +58,00 %
    -9,50 %
    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 683,0PKT auf Ariva Indikation (17. Juli 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Liquiditäts-Alarm: Zahlungsstau, Quartalszahlen & Zinsentscheidungen Ein dichter Terminkalender und eine alarmierende Studie zur Zahlungsmoral prägen die Wirtschaftsagenda bis Ende Juli. In den kommenden beiden Wochen stehen zahlreiche Quartalszahlen globaler Schwergewichte, wichtige Konjunkturdaten und mehrere …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     