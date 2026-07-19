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    Alarm bei Berentzen: Umsatz sinkt, Prognose kräftig nach unten

    Die Berentzen-Gruppe hat ihre vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt und ihre Jahresprognose deutlich nach unten korrigiert. Die Konzernumsatzerlöse sanken im H1 auf 71,0 Mio. Euro (H1/2025: 79,9), das bereinigte Konzern-EBIT fiel auf 0,6 Mio. Euro (3,2) und das bereinigte Konzern-EBITDA auf 4,9 Mio. Euro (7,4). Ursache seien vor allem ein zurückhaltender Inlandsverbrauch und ein geringeres Absatzvolumen in Deutschland, so Vorstandschef Oliver Schwegmann. Die im Jahresverlauf bereits sichtbaren negativen Trends hätten sich im zweiten Quartal fortgesetzt; die Dynamik der Marktentwicklung sei stärker ausgeprägt als erwartet.

    Auf Basis der vorläufigen Halbjahreszahlen reduziert das Management die Prognose für 2026: Erwartet werden nun Konzernumsätze zwischen 151,0 und 156,0 Mio. Euro (zuvor 163,0–173,0), ein Konzern-EBIT von 3,5–5,0 Mio. Euro (zuvor 7,0–9,0) und ein Konzern-EBITDA von 12,4–13,9 Mio. Euro (zuvor 16,1–18,1). Zum Vergleich: 2025 lagen Umsatz und EBIT bei 162,9 Mio. bzw. 8,5 Mio. Euro. Die Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats; der endgültige Halbjahresbericht soll am 13. August veröffentlicht werden.

    Als Gegenmaßnahmen verweist Berentzen auf die Strategie "BERENTZEN EVOLVE 2030" mit mehreren Initiativen zur Sortimentserneuerung und Markenpflege. So wurde die neue Marke Juma eingeführt und zunächst exklusiv bei einer großen Drogeriekette gestartet; ab September erfolgt der Rollout in den Lebensmitteleinzelhandel. Zudem wurde die Marke Puschkin umfassend überarbeitet; das Portfolio wird um neue Produktdesigns, Liquids und drei Ready‑to‑Drink‑Dosenvarianten erweitert. Das Management erwartet erste spürbare Umsatz- und Ergebniseffekte in der zweiten Jahreshälfte 2026, volle Wirkung allerdings erst im kommenden Geschäftsjahr.

    Risiken bleiben hoch: Anhaltende Konsumzurückhaltung in Deutschland begrenzt die Erholung, und mögliche regulatorische Maßnahmen wie eine Zuckerabgabe oder eine Erhöhung der Alkoholsteuer könnten die Margen zusätzlich belasten. Kurzfristig dürfte die Branche daher unter Druck bleiben; Berentzen setzt auf Produktinnovation, Portfolioanpassungen und Handelsausweitungen, um Marktanteile zu stabilisieren. Investoren sollten die am 13. August erwarteten endgültigen Zahlen abwarten, die den präzisen Operativtrend und die Umsetzbarkeit der Gegenmaßnahmen bewerten.

    Analytisch betrachtet reduziert die niedrigere Erlössicht die Ergebnishebel im weiteren Jahresverlauf; die Marge wird kurzfristig unter Druck bleiben, da Marketing- und Markteinführungskosten anfallen. Rating- und Kreditkennzahlen dürften bislang nicht akut bedroht sein, doch die Umsetzung der Markenoffensive ist nun zentral für die Erholung. Anleger sollten Kursreaktionen in Relation zu Bewertungskennzahlen und Branchentrends prüfen. Eine belastbare Trendwende dürfte erst 2027 sichtbar werden, sofern Maßnahmen greifen. Bei stabiler Nachfrage.

    Die Berentzen‑Gruppe ist ein deutscher Getränkehersteller mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, alkoholfreien Getränken und Frischsaftsystemen sowie Marken wie Berentzen, Puschkin, Mio Mio und Citrocasa.



    Berentzen-Gruppe

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    Die Berentzen-Gruppe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 3,19EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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