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    REPLOID dreht auf: Dünger-Ausgründung, PreZero‑JV & Rekord‑Zahlen 2025

    REPLOID Group AG treibt ihre Diversifikations- und Skalierungsstrategie konsequent voran: Innerhalb weniger Tage kündigte der Wels­er Insekten-Upcycler die Ausgründung seines Düngergeschäfts, ein Joint Venture mit dem Entsorger PreZero sowie vorläufige, starke Jahreszahlen für 2025 an. Gemeinsam zeichnen die Maßnahmen ein Bild eines Unternehmens, das seine Wertschöpfung vom Rohstoff bis zum Endprodukt systematisch ausbaut.

    Kern der Neuorganisation ist die Gründung der 100‑prozentigen Tochter REPLOID REGREEN GmbH mit Sitz in Wels. Unter der Leitung von Andreas Steinbüchler, einem Branchenprofi mit über 25 Jahren Erfahrung, will REGREEN organische Dünger auf Basis von Insektenfrass aus REPLOIDs ReFarmUnits herstellen. Geplant ist ein gestaffelter Markteintritt: Düngersticks für Topfpflanzen im Herbst 2026, gefolgt von Rasendünger und Agrardüngern. REPLOID betont die Stärken des Ansatzes im europäischen Kontext: Angesichts hoher Importabhängigkeit bei mineralischen Düngern, verschärfter Regulierung und degradierten Böden adressiert REGREEN die Nachfrage nach regionalen, kreislaufbasierten Lösungen, die Humus aufbauen und Nährstoffeffizienz steigern.

    Parallel vereinbarte REPLOID ein Joint Venture mit PreZero: Die CIRCULAR ORGANICS REPLOID V+V GmbH & Co. KG soll am AWN‑Standort Buchen lebende Larven kaufen, sie zu tiefgefrorenen Protein‑Platten verarbeiten und vertreiben. PreZero hält 51 Prozent, REPLOID 49 Prozent; die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Freigaben. Betrieblich übernimmt PreZero die Führung, REPLOID steuert Forschung & Entwicklung. Das JV ergänzt REPLOIDs Strategie, alternative Proteine aus organischen Reststoffen marktfähig zu machen und damit zusätzliche Absatzkanäle jenseits der Larven- und Düngerprodukte zu erschließen.

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    Finanziell untermauern die Ankündigungen den Aufwärtstrend: REPLOID rechnet für 2025 mit einem Umsatz von rund €38 Mio. und einem Jahresüberschuss von €9 Mio.; das Ergebnis vor Steuern wird mit €12 Mio. angegeben. Damit setzt sich die Dynamik der Vorjahre (Umsatz €0,7 Mio. in 2023; €5 Mio. in 2024) deutlich fort. Zugleich hat das Unternehmen formelle Fehler bei der Bestellung der Wirtschaftsprüfer für 2023/2024 bereinigt und eine Bilanzierungsmethodik für langlaufende Projekte eingeführt; dies führte zu zusätzlichen Wertberichtigungen von €1,7 Mio. in 2024, ohne dass die fundamentale Einschätzung der Abschlüsse verändert wurde.

    Bewertung: REPLOID bündelt operative Einheiten, schafft klare Geschäftsbereiche und kooperiert mit einem großen Entsorger – Schritte, die die Marktposition in den wachsenden Segmenten Dünger und alternative Proteine stärken könnten. Risiko­punkte bleiben regulatorische Genehmigungen für das JV, die Markteinführung neuer Düngerprodukte sowie die Kapitalisierung des rasanten Wachstums.



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    Die REPLOID Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,13 % und einem Kurs von 1.650EUR auf Wien (13. Juli 2026, 17:50 Uhr) gehandelt.




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