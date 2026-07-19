Bunds stabil trotz Nahost-Spannungen – Zinsen bleiben ruhig

Treiber der Zurückhaltung an den Rentenmärkten bleiben die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Nach US-Angriffen auf iranische Ziele meldete Teheran Vergeltungsdrohungen und sprach von massiven Gegenmaßnahmen; zugleich signalisierte Teherans politische Führung gemischte Bereitschaft zu Verhandlungen. Die Forderung nach Kontrolle der Straße von Hormus durch iranische Vertreter erhöht die Risiken für den Schiffsverkehr und den globalen Energiemarkt. Allerdings wirkten die Ölpreise nur moderat belastet und lösten keine größeren Schwenks im Anleihemarkt aus.

Die deutschen Staatsanleihen zeigten zum Wochenauftakt nur geringe Kursbewegungen und reflektierten damit die aktuell dominierenden Unsicherheitsfaktoren: geopolitisches Risiko im Nahen Osten und gleichzeitig fragile, aber robuste Konjunktursignale. Der richtungweisende Euro-Bund-Future pendelte zwischen leichten Verlusten und kleinen Gewinnen – am Donnerstagmorgen bei 124,92 Punkten (-0,16 %), nachmittags bei 124,89 Punkten (-0,19 %) und am Freitag im Laufe des Tages wieder leicht im Plus bei rund 125,03 bis 125,06 Punkten (+0,08 % bzw. +0,12 %). Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bewegte sich dabei um 3,12–3,14 Prozent.

Marktkommentare, etwa von der Helaba, heben hervor, dass die geopolitischen Risiken die Aussicht auf eine dauerhafte Konfliktlösung trüben und damit wichtige Konjunkturdaten in den Schatten stellen könnten. Gleichwohl zeigen die kurzfristigen Wirtschaftsindikatoren in den USA bisher eine gewisse Widerstandsfähigkeit: Wichtige Veröffentlichungen wie die Einzelhandelsumsätze und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stehen weiterhin im Fokus und könnten die Risikobereitschaft der Anleger beeinflussen.

Auf der makroökonomischen Ebene belastete die Nachrichtenlage nur wenig: Die erste Schätzung zur Inflationsrate in der Eurozone für Juni wurde bestätigt und fiel von 3,2 auf 2,8 Prozent. Für die Europäische Zentralbank bedeutet dies zwar eine Annäherung an ihr mittelfristiges Ziel von zwei Prozent, doch Ökonomen sehen weiteren Aufwärtsdruck auf die Leitzinsen im Verlauf des Jahres, sodass die EZB laut Markterwartung zwar auf der nächsten Sitzung voraussichtlich den aktuellen Leitzins bestätigt, aber den weiteren Fahrplan offenhalten dürfte.

Fazit: Der Anleihemarkt verharrt in einer Phase geringer Volatilität, in der geopolitische Risiken als latenter Preistreiber wirken, ohne bislang zu starken Ausverkäufen geführt zu haben. Entscheidend für die kurzfristige Richtung bleiben die weitere Entwicklung im Nahen Osten, Ölpreisschwankungen sowie anstehende US- und EZB-Daten und -Entscheidungen, die die Renditeentwicklung wieder deutlicher beeinflussen könnten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 124,8EUR auf L&S Exchange (17. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

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