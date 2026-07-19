Deutschlands Gaswende? Neue Nordsee‑Felder treiben Förderung 2025 an

Treiber der Steigerung ist vor allem ein neues Gasfeld in der Nordsee vor Borkum, das 2025 erstmals in die Statistik einging und ungefähr vier Prozent der heimischen Förderung beisteuerte. Der Betreiber One‑Dyas plant, die umstrittene Förderung vor Borkum bis Ende 2026 deutlich auszuweiten. Die dortige Plattform, rund 20 Kilometer vor der Insel, soll im Regelbetrieb etwa zwei Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr produzieren und voraussichtlich im vierten Quartal 2026 in Betrieb gehen. Diese Menge entspricht nach Angaben des Unternehmens rund sieben Prozent des niederländischen beziehungsweise 2,5 Prozent des deutschen Gasbedarfs. Ohne das neue Feld wäre die Fördermenge in Deutschland weiter gesunken.

Die heimische Erdgasförderung hat 2025 erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder zugenommen: Nach Angaben des niedersächsischen Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) wurden in Deutschland 4,5 Milliarden Kubikmeter Rohgas gewonnen – zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Den Löwenanteil liefert Niedersachsen, das rund 98 Prozent der Inlandsproduktion stellt; ein kleiner Rest stammt aus Sachsen‑Anhalt. LBEG‑Präsident Carsten Mühlenmeier wertet das Plus als Trendwende nach einem seit 2003 anhaltenden Rückgang.

Während Gas wieder leicht zulegte, setzte sich der Abwärtstrend bei der Erdölförderung fort: Die Förderung sank um 4,2 Prozent auf 1,6 Millionen Tonnen. Zusammen liefern heimisches Öl und Gas aktuell nur etwa fünf Prozent des deutschen Energiebedarfs. Zugleich gingen die ausgewiesenen sicheren und wahrscheinlichen Reserven zurück: Erdgasreserven sanken um 4,1 Prozent auf 33,3 Milliarden Kubikmeter, Erdölreserven um rund 2,4 Prozent auf 20,7 Millionen Tonnen. Neue Reservenzuwächse konnten etwa zwei Drittel des entnommenen Volumens ausgleichen.

Parallel dazu sind die europäischen Erdgaspreise zuletzt wieder kräftig gestiegen. Der TTF‑Kontrakt für Lieferung in einem Monat notierte in Amsterdam mit 56,31 Euro je Megawattstunde und legte binnen eines Tages 2,77 Prozent zu; seit Wochenbeginn betrug das Plus rund 16 Prozent. Marktbeobachter führen die Rallye auf die erneuten Spannungen im Nahen Osten zurück. Berichte über US‑Angriffe im Iran und die Gefahr einer Sperrung strategischer Seewege wie der Straße von Hormus oder Bab al‑Mandab haben Lieferängste geschürt. Rohstoffexperte Norman Liebke von der Commerzbank betont, dass militärische Eskalationen die Öl‑ und Gaspreise deutlich antreiben können; bereits im März waren Preise zeitweise auf 74 Euro/MWh gestiegen.

Ökonomisch bleibt die Bedeutung der heimischen Produktion jedoch begrenzt: Mit nur rund fünf Prozent Beitrag zur Versorgung bleibt Deutschland stark von Importen abhängig, vor allem aus Russland, Norwegen und verflüssigtem Gas. Politisch könnten die neuen Nordseeförderungen Debatten über Energieunabhängigkeit, Klimaziele und lokale Umweltrisiken neu anschieben. Investoren und Politik werden die Entwicklung weiterhin genau beobachten.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 2,920USD auf Ariva Indikation (17. Juli 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.