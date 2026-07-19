Deutsch‑Französische Tech-Offensive: 300 Satelliten, Kernfusion & KI

Deutschland und Frankreich haben bei ihrem Ministerrat in Brühl eine deutlich intensivere Industriestrategie für Schlüsseltechnologien vereinbart. Die bilaterale Agenda fokussiert auf Künstliche Intelligenz, Raumfahrt, Kernfusion und Quantentechnologie mit dem erklärten Ziel, die technologische Souveränität Europas zu stärken. Konkret wurde eine hochrangige Arbeitsgruppe für den Bereich Weltraum eingesetzt; im Mittelpunkt steht das geplante europäische Satellitensystem Iris2 mit rund 300 Satelliten, das Abhängigkeiten von außereuropäischen Anbietern verringern und eine resilientere, integrierte Weltrauminfrastruktur schaffen soll. Zur Kernfusion äußerten sich beide Staaten ausdrücklich: Fusionsenergie wird als potenziell sichere, nachhaltige und CO2-neutrale Lösung für künftigen Energiebedarf eingestuft — ein klares Bekenntnis zu langfristigen, kapitalintensiven Forschungs- und Industrieprojekten.

Parallel zeigt sich auf der Nachfrageseite eine Dynamik im Mittelstandssegment: Der Hersteller Monport hat in Deutschland einen Summer Sale für Lasergravur- und Laserschneidmaschinen lanciert. Mit prominenten Angeboten wie dem Monport MEGAS 70W (aktuell 2.599,99 €) sowie Gratis-Zubehör bei Serienkäufen adressiert das Unternehmen Kreative, Werkstätten und Kleinserienfertiger. Rabatte von bis zu 4.700 € und kostenlose Drehachsen bzw. Schutzbrillen für ausgewählte Modelle senken Einstiegshürden für digitale Fertigung — ein Indikator dafür, dass Investitionen in Produktionsmittel auch auf kleinem Niveau zunehmen und die Basis für lokale Wertschöpfung und Skalierung schaffen.