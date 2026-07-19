Nach Jahren der Flaute: Wacker Neuson traut sich plötzlich mehr zu

Der Vorstand rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 2,3 und 2,4 Milliarden Euro, nachdem zuvor auch ein Wert von 2,2 Milliarden Euro als untere Grenze im Raum stand. Noch deutlicher fällt die Anhebung bei der Profitabilität aus: Die operative Marge soll zwischen 7,0 und 8,0 Prozent liegen, ein halber Prozentpunkt mehr als in der bisherigen Zielspanne.

Der Münchener Baumaschinenhersteller Wacker Neuson traut sich für 2026 mehr zu. Nach einem überraschend starken ersten Halbjahr korrigiert der Baumaschinenhersteller seine Jahresziele nach oben und signalisiert damit, dass die lange Talsohle in der Branche durchschritten sein könnte. Am Markt kam die Nachricht äußerst positiv an. Die Aktie sprang am Freitag um mehr als 6 Prozent und setzte sich an die Spitze des SDAX.

Grundlage für den Optimismus sind die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal. Der Umsatz kletterte um rund 14 Prozent, während sich das operative Ergebnis noch deutlicher verbesserte und die Marge von 7,6 auf 9,5 Prozent stieg. Für das gesamte erste Halbjahr steht damit ein Ergebniszuwachs von über 80 Prozent zu Buche, bei einem Umsatzplus von knapp 17 Prozent.

Die Münchener haben sich in der globalen Baumaschinenindustrie eine feste, hochspezialisierte Marktstellung erarbeitet: Während Branchenriesen wie Caterpillar oder Volvo den Markt für schwere Großgeräte dominieren, ist Wacker Neuson der weltweite Premium-Spezialist für Kompaktmaschinen (wie Mini-Bagger und Raddumper) sowie für Baugeräte im Bereich der Boden- und Betonverdichtung, sogenanntes Light Equipment.

Wacker hebt sich vor allem durch zwei Kernkompetenzen von der Konkurrenz ab. Zum einen gilt die Gruppe als Pionier und technologischer Vorreiter bei emissionsfreien Baumaschinen. Mit einem umfassenden, rein elektrisch betriebenen Portfolio – vom Akkustampfer bis zum E-Minibagger – hat sich das Unternehmen einen deutlichen Vorsprung auf städtischen Großbaustellen erarbeitet, auf denen strenge Lärm- und Abgasvorgaben gelten.

Zum anderen zeichnet sich das Unternehmen durch eine extreme Kunden- und Mietnähe aus: Die Maschinen sind gezielt "rental-ready" konstruiert, also besonders wartungsfreundlich und robust für den harten Alltag in Mietparks.

Analyst Martin Comtesse von Jefferies sieht in den Zahlen ein wichtiges Signal für die gesamte Branche. Der jahrelange Abbau überschüssiger Lagerbestände bei den Händlern scheine weitgehend abgeschlossen, schreibt er, und die Bestellungen würden nun wieder die tatsächliche Nachfrage der Endkunden widerspiegeln. Gleichzeitig bleibt Comtesse vorsichtig: Die neue Prognose gehe von einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld aus, das sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren aber stabilisiert habe. Jefferies bestätigt die Einstufung "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro.

Mehr Klarheit über die Geschäftsentwicklung soll der Zwischenbericht zum ersten Halbjahr bringen, den Wacker Neuson für den 13. August angekündigt hat. Erst dann dürfte auch klarer werden, wie nachhaltig die Erholung bei Auftragseingang und Nachfrage tatsächlich ist.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,88 % und einem Kurs von 20,90EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.





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