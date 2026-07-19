🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Überlastete Schienen

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pünktlichkeit von Zügen im Rhein-Main-Gebiet sinkt weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Pünktlichkeit sank auf 85 Prozent bei der S‑Bahn
    • Hauptgründe Zugfolge, technische Störungen, Unwetter
    • Zuverlässigkeit stieg personalbedingte Ausfälle sanken
    Überlastete Schienen - Pünktlichkeit von Zügen im Rhein-Main-Gebiet sinkt weiter
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HOFHEIM (dpa-AFX) - Die Bahnen im Rhein-Main-Gebiet sind im ersten Halbjahr unpünktlicher gewesen als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Der Anteil pünktlicher S-Bahnen sank auf 85 Prozent, im ersten Halbjahr 2025 waren es noch 86,4 Prozent, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf Anfrage mitteilt. Bei den Regionalbahnen fiel der Anteil demnach von 87,8 auf 84,1 Prozent.

    Als unpünktlich werden alle Bahnen gezählt, die mindestens sechs Minuten zu spät an ihrem Ziel eintreffen. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten Züge als pünktlich.

    Zu den Gründen für Verspätungen verwies der RMV vor allem auf die sogenannte Zugfolge, das bedeutet, dass Bahnen auf vorausfahrende, entgegenkommende oder kreuzende Züge warten müssen. Hinzu kamen technische Störungen, Unwetter und Notarzteinsätze.

    S8 und S9 erneut im Fokus

    Die unpünktlichsten S-Bahnen bleiben die Linien S8 und S9. Sie fahren lange Wege und passieren mehrere hoch ausgelastete Streckenabschnitte, wie der RMV mitteilt. Auch die umfangreichen Bauarbeiten im Knoten Mainz und auf den angrenzenden Strecken haben ihren Effekt.

    Besser als im Vorjahreszeitraum sehen dagegen die Werte bei der Zuverlässigkeit aus, die angeben, wie viele im Fahrplan angekündigte Bahnen tatsächlich fahren. Dieser Anteil habe sich trotz der vielen Baustellen deutlich erhöht, bei der S-Bahn von 90,4 auf 93,6 Prozent, erklärte der RMV. Bei den Regionalzügen stieg der Anteil von 95,5 auf 96,0 Prozent.

    Weniger Personalausfall

    Die Eisenbahnunternehmen, die die Fahrten durchführen, hätten Fälle von fehlendem Personal deutlich reduziert, erklärte der RMV zu der positiven Entwicklung: "Der Anteil personalbedingter Gründe an den Ausfällen insgesamt sank bei der S-Bahn von 13,2 auf 3,4 Prozent, bei den Regionalzügen von 12,0 auf 5,0 Prozent."

    Die weit dominierende Ursache für ausfallende Züge waren den Angaben zufolge im ersten Halbjahr Bauarbeiten. In beiden Halbjahren 2025 und 2026 sei dadurch mehr als jeder zweiter Ausfall zustande gekommen. "Hierbei handelt es sich jedoch fast ausnahmslos um geplante Maßnahmen mit Busersatzverkehren", wie ein Sprecher mitteilt. Weitere Ursachen waren technische Störungen an der Infrastruktur oder Personen, die sich im Gleisbereich aufhielten./isa/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Überlastete Schienen Pünktlichkeit von Zügen im Rhein-Main-Gebiet sinkt weiter Die Bahnen im Rhein-Main-Gebiet sind im ersten Halbjahr unpünktlicher gewesen als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Der Anteil pünktlicher S-Bahnen sank auf 85 Prozent, im ersten Halbjahr 2025 waren es noch 86,4 Prozent, wie der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     