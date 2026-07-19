Absturz bei Almonty Industries: Anleger fürchten jetzt noch tiefere Kurse

Ein großer Teil der Community sieht Almonty in einer Ausnahmesituation. Immer wieder wird auf die strategische Bedeutung von Wolfram verwiesen, dessen Markt nach Einschätzung vieler Nutzer von einer hohen Abhängigkeit von China geprägt ist. Sangdong in Südkorea gilt in diesen Beiträgen als künftiger „Lieferanker“ außerhalb Chinas. Besonders hervorgehoben werden die aus Sicht der Anleger attraktiven Eckdaten der Lagerstätte: hohe Gehalte, lange Lebensdauer und eine Geometrie, die einen mechanisierten Untertageabbau begünstigen soll. In ausführlich zitierten Analysen, die im Forum geteilt werden, wird Sangdong als Projekt beschrieben, das sich im unteren Kostenbereich der globalen Wolframförderer positionieren könnte, sofern die modellierten Gehalte und Ausbeuten im industriellen Betrieb erreicht werden. Diese Einschätzungen stammen aus der Community und sind nicht unabhängig verifiziert.

Die Aktie von Almonty Industries hat in dieser Woche für besonders viel Gesprächsstoff gesorgt. Nach einer Wochenperformance von minus 16,2 Prozent bei einem Handel zwischen 14,295 und 11,40 Euro rückten der deutliche Kursrückgang und die Ankündigung eines freiwilligen Delistings von der kanadischen TSX in den Fokus der Diskussion. Im Forum wurde vor allem darüber gestritten, ob der Rückzug nach Nordamerika – mit künftigem Schwerpunkt Nasdaq – und die anstehende Produktionsphase der Sangdong-Mine eine Einstiegsgelegenheit oder eher ein Warnsignal darstellen.

Positiv gewertet wird zudem, dass Almonty bereits Abnahmeverträge abgeschlossen hat und die Finanzierung der ersten Projektphase nach Darstellung der Nutzer steht. Der deutlich nach oben angepasste Liefervertrag mit einem industriellen Abnehmer wird als Indiz interpretiert, dass das Unternehmen von seiner Lieferfähigkeit überzeugt sei. Hinzu kommen Erwartungen, dass steigende Verteidigungsausgaben, der Bedarf für KI-Chips und Anwendungen in Raumfahrt und Hightech die Nachfrage nach Wolfram strukturell stützen könnten. Mehrere Anleger leiten daraus die Hoffnung ab, dass Sangdong ab dem Hochlauf der Produktion einen erheblichen Ergebnishebel entfalten könnte.

Auch das Delisting von der TSX wird von einem Teil der Diskutanten positiv gesehen. Der Schritt hin zu einer stärkeren Fokussierung auf die Nasdaq und den US-Markt wird als Professionalisierung der Kapitalmarktstruktur interpretiert. Einige Nutzer erwarten daraus langfristig eine breitere institutionelle Investorenbasis und geringere Kosten für die Mehrfachnotierung. Die in der Woche erhöhte Handelsaktivität – das Volumen lag an den letzten Handelstagen beim 1,4-Fachen des Wochenschnitts – wird von Optimisten als Hinweis gewertet, dass größere Adressen verstärkt Positionen aufbauen könnten. Konkrete Käufe einzelner Banken werden im Forum zwar diskutiert, bleiben aber Spekulation.

Hochlauf als Knackpunkt – und ein Markt, der viel vorweggenommen hat

Auf der anderen Seite steht eine wachsende Gruppe von Stimmen, die zur Vorsicht mahnen. Sie verweist darauf, dass sich der Kurs trotz des jüngsten Rückgangs in den vergangenen rund eineinhalb Jahren bereits etwa verzehnfacht hat. Aus dieser Perspektive ist ein erheblicher Teil der Story rund um Wolframknappheit und geopolitische Absicherung bereits eingepreist. Einige Nutzer erwarten daher, dass sich die Aktie künftig stärker im Gleichlauf mit dem Rohstoffsektor entwickeln könnte, anstatt erneut eine Vervielfachung zu vollziehen.

Im Mittelpunkt der kritischen Argumentation stehen die operativen Risiken des Hochlaufs in Sangdong. Die im Forum verbreiteten technischen Analysen betonen selbst, dass die entscheidende Bewährungsprobe erst mit stabiler Produktion in den Jahren nach dem Anfahren der Mine komme. Metallurgische Ausbeute, Prozessstabilität, Personalaufbau und die Einhaltung des Schuldendienstes werden als zentrale Unsicherheitsfaktoren genannt. Die Community weist darauf hin, dass bisher vor allem Pilotversuche und Modellrechnungen vorliegen; ob diese Werte im industriellen Dauerbetrieb erreicht werden, bleibt offen. Entsprechend wird die zweite Ausbauphase des Projekts in einigen Beiträgen ausdrücklich als abhängig von den Ergebnissen der ersten Phase und den Marktbedingungen beschrieben – eine automatische Skalierung sei nicht garantiert.

Hinzu kommt die Bewertungsperspektive: Mit einem negativen KGV auf Basis des Vorjahres von -20,62 und einer Marktkapitalisierung von 3,44 Milliarden Euro ist Almonty nach Ansicht skeptischer Nutzer bereits ambitioniert bepreist, obwohl der nachhaltige Cashflow aus Sangdong noch aussteht. Mehrere Diskutanten warnen daher vor einem Einstieg „um jeden Preis“ und verweisen auf die Möglichkeit weiterer Rücksetzer, zumal das allgemeine Marktumfeld von Korrekturen im Rohstoffsektor und geopolitischen Spannungen geprägt ist. Kursziele im Bereich von 20 bis 25 US-Dollar, die im Forum kursieren, werden von den kritischeren Stimmen als spekulativ und nicht belastbar eingeordnet.

Ausblick: Technische Marken und Newsflow im Fokus

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf zwei Ebenen. Charttechnisch gelten das Wochenhoch bei 14,295 Euro als erster Widerstand und das Wochentief bei 11,40 Euro als wichtige Unterstützung. Ein Bruch nach unten würde aus Sicht einiger Anleger das Risiko weiterer Abgaben erhöhen, während eine Stabilisierung oberhalb des Tiefs als möglicher Boden interpretiert wird.

Fundamental wartet der Markt auf konkrete Fortschrittsmeldungen aus Sangdong, insbesondere zu Produktionsstart, Durchsatz und Ausbeute der Anlage. Auch Details zur praktischen Umsetzung des TSX-Delistings und zu den Auswirkungen auf bestehende Aktionäre bleiben ein Thema, insbesondere für Investoren, deren Stücke bislang in Kanada verwahrt werden. Kurzfristig dürfte der Kursverlauf daher stark davon abhängen, ob Almonty in der Lage ist, den Übergang von der Projekt- zur Produktionsphase mit belastbaren Kennzahlen zu unterlegen – und ob der Markt nach der jüngsten Korrektur bereit ist, der Wolfram-Story erneut Vertrauen zu schenken.

Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -16,2 % Wochenhoch / Wochentief 14,295€ / 11,40€ KGV (Vorjahr) -20,62 Marktkapitalisierung 3,44 Mrd.EUR

Stand: 19.07.2026, 09:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 14,295€ und das Wochentief bei 11,40€ die zunächst wichtigsten Marken.

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