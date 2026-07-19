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    BVG will Überwachung mit neuen Kameras ausbauen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ausbau von Detektionskameras an 23 Bahnhöfen
    • Schloßstraße mit 24 der rund 80 Kameras installiert
    • Erkennung von Unbefugten und Alarm an Leitstelle
    BVG will Überwachung mit neuen Kameras ausbauen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen den Einsatz von besonderen Kameras mit einer automatischen Erkennung von fremden Personen etwa in Gleisbereichen stärker ausbauen als zunächst geplant. Bis Ende des Jahres sollen solche sogenannten Detektionskameras an 23 Bahnhöfen eingesetzt werden, wie die BVG der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Mit Stand Ende Juni waren an 16 Bahnhöfen rund 80 solcher Kameras verbaut.

    Die Kameras erkennen automatisch, ob sich Unbefugte in nicht öffentlichen Bereichen von Bahnhöfen aufhalten und senden einen Alarm an die Sicherheits-Leitstelle. Vor allem geht es um Tunnel- und Gleisbereiche, die auf diese Weise besser gegen Vandalismus geschützt werden können. Eingesetzt wird die Technik unter anderem an den U-Bahnhöfen Schloßstraße, Zoologischer Garten und Kottbusser Tor. Die gesamte Liste der Einsatzorte hält die BVG geheim.

    Schwerpunkt U-Bahnhof Schloßstraße

    Allein in der Schloßstraße sind dem Unternehmen zufolge 24 der rund 80 Kameras verbaut worden. Der Bahnhof hatte aus Sicht der BVG Priorität, nachdem es dort im November in einem Tunnel zu einer fahrlässigen Brandstiftung kam.

    Wenn die Kameras Unbefugte in den überwachten Bereichen entdecken, wird ein Alarm an die Sicherheitsleitstelle der BVG gesendet. Dort können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann per Mausklick die Kamera auswählen und sich live anschauen, was etwa im Tunnel vor sich geht. Die Personen im Kamerabereich werden dabei deutlich sichtbar mit einem roten Rahmen hervorgehoben.

    Kameras sendeten in etwas mehr als zwei Monaten 44 Alarme

    Die Beschäftigten in der Sicherheitsleitstelle haben dann die Möglichkeit, zum Beispiel die Polizei zu alarmieren. Droht Gefahr durch den laufenden Bahnbetrieb, können die Mitarbeiter auch von der Leitstelle aus die Fahrsignale auf Rot stellen oder die U-Bahnfahrer zum Langsamfahren auffordern.

    Zwischen Mitte April und Ende Juni alarmierten die Detektionskameras 44 Mal wegen Personen im Gleisbereich und 6 Mal, weil Unbefugte auf Betriebsanlagen erwischt wurden. Wenn Fahrzeuge durch den Kamerabereich fahren, wird kein Alarm gesendet - die Geräte erkennen, dass es sich dabei um normale Bewegungen handelt. Wenn die Kameras auch Bereiche des Bahnsteigs erfassen, können sie zwischen Fahrgästen und Menschen in nicht öffentlichen Bereichen unterscheiden./nif/DP/zb







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