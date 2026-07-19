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    CSU-Politiker Hoffmann

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    Unionsfraktion ist handlungsfähig

    Für Sie zusammengefasst
    • Alexander Hoffmann führt Unionsfraktion kommissarisch
    • Fraktion bleibt handlungsfähig bis Neuwahl des Vorsitzes
    • Merz will Nachfolge noch vor Urlaubsbeginn entscheiden
    CSU-Politiker Hoffmann - Unionsfraktion ist handlungsfähig
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat sein Stellvertreter Alexander Hoffmann nach eigenen Angaben die Leitung der Abgeordneten von CDU und CSU im Bundestag übernommen. "Ich werde diese Fraktion so lange führen, bis ein neuer oder eine neue Vorsitzende gewählt ist. Wir haben also grundsätzlich keine Eile", sagte der CSU-Politiker Hoffmann im "ZDF spezial". Die Parteichefs von CDU und CSU müssten sich in der Frage der Nachfolge abstimmen. "Und die Zeit werden sie sich jetzt nehmen."

    Die Unionsfraktion sei weiterhin entscheidungsfähig, handlungsfähig und auch sprechfähig. "Und das werde ich so lange sicherstellen, bis ein neuer Vorsitzender, eine neue Vorsitzende gewählt ist", sagte Hoffmann, der bislang Erster Stellvertretender Fraktionsvorsitzender war.

    Bundeskanzler Friedrich Merz strebt noch vor seiner ab Ende Juli geplanten Urlaubszeit eine Entscheidung über die Nachfolge Spahns an. Aus dem Umfeld des CDU-Chefs erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass noch Optionen abgewogen werden. Der CDU-Politiker Spahn war in die Kritik geraten, weil er und sein Mann Daniel Funke Eltern mit Hilfe einer Leihmutter in den USA geworden waren. Eine Leihmutterschaft in Deutschland ist verboten, die CDU spricht sich gegen eine Legalisierung aus./bg/DP/zb






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