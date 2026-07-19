Das von einem Singapurer gegründete Unternehmen Paymonade erfüllt die neuen europäischen Krypto-Vorschriften -- während rund 90 % der europäischen Krypto-Unternehmen daran scheitern

VADUZ, Liechtenstein und SINGAPUR, 19. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die europäische Kryptobranche durchläuft derzeit eine der drastischsten regulatorischen Konsolidierungen, mit denen der Finanzsektor in den letzten Jahren konfrontiert war. Bevor die Verordnung der Europäischen Union über Märkte für Krypto-Vermögenswerte (Markets in Crypto-Assets Regulation, „MiCA") vollständig in Kraft trat, waren in der Union schätzungsweise mehr als 3.000 registrierte Krypto-Unternehmen ansässig, die unter einem Flickenteppich nationaler Rechtsordnungen tätig waren [1] . Nach Ablauf der MiCA-Übergangsfrist am 1. Juli 2026 verfügen nur noch 280 Unternehmen über eine uneingeschränkte EWR-weite Zulassung [2] — was bedeutet, dass etwa neun von zehn zuvor tätigen Unternehmen den Übergang nicht vollzogen haben und entweder den europäischen Markt verlassen haben, sich umstrukturiert haben oder unter Verstoß gegen das EU-Recht weiterhin ohne Lizenz tätig sind [2] .

Die Damoon Technology (Europe) AG, die unter dem Namen Paymonade firmiert, wird mit Ablauf der Übergangsfrist der Union zu einem von nur 280 Unternehmen, die im Rahmen der MiCA-Verordnung EWR-weit zugelassen sind

Zu den Unternehmen, die diese Hürde genommen haben, gehört die Damoon Technology (Europe) AG, die unter dem Namen Paymonade firmiert und von der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht („FMA") eine MiCA-Lizenz erhalten hat. Die Zulassung ermöglicht es Paymonade, regulierte Krypto-Asset-Dienstleistungen in allen 30 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums im Rahmen einer einzigen, grenzüberschreitend gültigen Lizenz anzubieten.

Die Hürde hat sich selbst für die größten und finanziell am besten ausgestatteten Akteure der Branche als hoch erwiesen. Eine unabhängige Auswertung des öffentlichen Registers zeigt, dass derzeit nur ein kleiner Teil der 100 weltweit nach Handelsvolumen größten Kryptobörsen über eine MiCA-Zulassung verfügt[3], und dass mehrere große globale Börsen sowie mindestens einer der weltweit nach Marktkapitalisierung größten Stablecoin-Emittenten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht im Register aufgeführt sind[3].

Paymonade ist ein regulierter Anbieter von On-Ramp- und Off-Ramp-Infrastrukturen für den Umtausch von Fiat-Währungen in Kryptowährungen und umgekehrt. Das Unternehmen bedient Zahlungsdienstleister, Fintech-Unternehmen und Kryptowährungsbörsen, die Abwicklungskanäle für den Euro und andere Fiat-Währungen benötigen. Mit einem annualisierten Transaktionsvolumen von 1,8 Milliarden US-Dollar (Stand: erstes Halbjahr 2026) zählt Paymonade zu den bedeutenderen Anbietern von Infrastruktur für Fiat-On- und Off-Ramps, die unter der neuen MiCA-Regelung tätig sind – insbesondere unter jenen, die institutionelle Kunden wie Kryptowährungsbörsen, Banken und Fintech-Unternehmen bedienen, die eine nahtlose, grenzüberschreitend anerkannte Abwicklung in Euro und Fiat-Währungen im gesamten EWR benötigen. Zu den wichtigsten Kunden des Unternehmens zählen einige der weltweit größten Krypto-Handelsplattformen.