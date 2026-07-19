Silberpreis auf der Kippe. Kann Silber den drohenden Abverkauf abwenden?

Silber – wie Gold, Platin und andere Edelmetalle und Rohstoffe auch – kämpft derzeit gegen zahlreiche Belastungsfaktoren an. Inflations- und Zinssorgen kurbeln die Anleiherenditen an. Steigende Anleiherenditen sind nicht unbedingt der Boden, auf dem eine Silberrallye gedeihen kann. Mit jedem Tag, an dem der Nahostkonflikt die Ölpreise oben hält, steigt die Belastung. Die Situation um die Anleiherenditen als Ausdruck der Zinsängste wurde ausführlich in der gestrigen Gold-Kommentierung beleuchtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Sorgen vor einer restriktiveren Geldpolitik könnte in den kommenden Tagen neu befeuert werden. So gibt die EZB am Donnerstag (23. Juli) ihre Leitzinsentscheidung bekannt. Die Fed folgt am 29. Juli. Zwar würde speziell bei der US-Notenbank eine Leitzinserhöhung jetzt im Juli überraschen, Gold, Silber & Co. zittern vor den begleitenden Kommentaren und Kommuniqués der Fed und der damit verbundenen Frage: Lassen sich Hinweise darauf finden, wie es nach der Sommerpause der US-Notenbank weitergeht? Anders ausgedrückt: Die Edelmetalle richten ihren Fokus bereits auf den September. Ganz ähnlich sieht es an den Aktienmärkten aus. Dax, Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 blicken auch einigermaßen verunsichert auf die Geldpolitik.

Saisonalität als Preistreiber?

Nun sollte man den Einfluss der Saisonalität als Preistreiber nicht überbewerten, aber man sollte sie dennoch in die Betrachtung mit einbeziehen. Die Sommermonate sind unter saisonalen Aspekten nicht unbedingt die beste Zeit. Nicht selten dominieren Schwächephasen das Geschehen bei Silber. Aber: In den Sommermonaten wird nicht selten der Grundstein für ein erfolgreiches Jahresfinale gelegt. Die jüngste Preisentwicklung würde in diese Muster passen.





Silber im Chartcheck

Die letzten Erholungsversuche des Edelmetalls haben gezeigt, dass die Luft recht schnell dünn wird. Vorstöße auf der Oberseite vermochten es nicht, den Silberpreis über entscheidende Widerstandsmarken zu hieven. So konnte sich Silber zuletzt nicht entscheidend von den 60 US-Dollar lösen. Zuletzt geriet der zentrale Unterstützungsbereich 54,5 US-Dollar / 50 US-Dollar immer stärker unter Druck. Ein Rücksetzer unter die 50 US-Dollar würde den Silberpreis zurückwerfen und das Thema Bodenbildung auf dem aktuellen Preisniveau vom Tisch nehmen. Gleichzeitig müsste mit einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 40 US-Dollar gerechnet werden.

Fazit - Kann Silber den drohenden Abverkauf abwenden?

Käufer weg, Momentum weg. Der Druck ausgehend vom Anleihemarkt steigt. Der US-Dollar präsentiert sich auch robust. Viel spricht aktuell nicht für ein baldiges Comeback von Silber. Und dennoch gibt es den einen oder anderen Aspekt, der Hoffnung macht. Neben der Saisonalität ist vor allem der Umstand, dass der Silberpreis trotz aller Belastungen noch immer oberhalb der Zone 54,5 US-Dollar / 50 US-Dollar notiert und so eine Bodenbildung respektive Trendwende weiterhin möglich ist. Um eine Bodenbildung zu forcieren, muss Silber jedoch über die 70 US-Dollar.

Die Aktien der Silberproduzenten machen ebenfalls Hoffnung. Fresnillo, Pan American Silver oder auch Hecla Mining zeigen weiterhin hoffnungsvolle Ansätze einer Bodenbildung.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!