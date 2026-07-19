🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBanco Santander AktievorwärtsNachrichten zu Banco Santander

    Chartanalyse

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Banco Santander: Bullenmarkt reift – Aktie konsolidiert knapp unter Hoch

    Die Aktie der Banco Santander hat in den vergangenen drei Jahren eine bemerkenswerte Renaissance erlebt: Aus einem zyklischen Tief entwickelte sich ein dynamischer Bullenmarkt, der den Kurs auf ein Mehrjahreshoch trieb – doch die Rallye zeigt erste Anzeichen von Reife.

    Chartanalyse - Banco Santander: Bullenmarkt reift – Aktie konsolidiert knapp unter Hoch
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Dynamischer Aufwärtstrend über drei Jahre

    Die Aktie von Banco Santander hat in den vergangenen drei Jahren eine beeindruckende Trendwende vollzogen. Ausgehend von Kursen um 3,50 Euro im Sommer 2023 fiel das Papier im Oktober 2023 bis auf ein Tief von 3,333 Euro. Dieses Niveau markiert den Ausgangspunkt eines nachhaltigen Aufwärtstrends, der zunächst in moderaten Schritten verlief und ab Ende 2024 deutlich an Dynamik gewann. Über Zwischenstationen im Bereich von 4,5 Euro im Frühjahr 2024 und rund 7 Euro im Sommer 2025 kletterte die Aktie bis zum bisherigen 3-Jahres-Hoch von 12,498 Euro am 6. Juli 2026. Damit hat sich der Kurs seit dem Tief mehr als verdreifacht und befindet sich klar in einem langfristigen Bullenmarkt.

    Aktuelle Lage im Chartbild

    Der letzte verfügbare Schlusskurs vom 16. Juli 2026 liegt bei 11,93 Euro. Damit notiert die Banco-Santander-Aktie nur rund 4,5 Prozent unter dem 3-Jahres-Hoch von 12,498 Euro und deutlich über dem 3-Jahres-Tief von 3,333 Euro. Aus technischer Sicht bewegt sich der Wert damit im oberen Bereich seiner mehrjährigen Handelsspanne. Die jüngsten Notierungen knapp unterhalb der Höchststände deuten auf eine laufende Konsolidierung auf hohem Niveau hin, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend bislang in Frage gestellt wird.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Banco Santander!
    Short
    12,56€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 14,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    11,02€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 13,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Abstand zur 200-Tage-Linie und Trendbestätigung

    Der Kursverlauf der vergangenen zwölf bis achtzehn Monate zeigt einen klaren, nahezu stetigen Anstieg von etwa 4,4 Euro im Sommer 2024 auf über 11 Euro im Sommer 2026. Aus dieser Entwicklung lässt sich eine deutlich aufwärts gerichtete 200-Tage-Linie ableiten, die im Mittel im Bereich um etwa 9 bis 10 Euro verläuft. Mit einem aktuellen Kurs von 11,93 Euro handelt die Aktie damit grob 15 bis 25 Prozent oberhalb ihrer langfristigen Durchschnittslinie. Dieser deutliche positive Abstand unterstreicht die Stärke des übergeordneten Aufwärtstrends, signalisiert aber zugleich ein bereits fortgeschrittenes Trendstadium, in dem temporäre Rücksetzer jederzeit einkalkuliert werden müssen.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Wichtige Unterstützungen und Widerstände

    Auf der Unterseite lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen identifizieren. Eine erste, historisch bedeutsame Auffanglinie liegt im Bereich von 4,3 bis 4,6 Euro, wo die Aktie im Sommer und Herbst 2024 mehrfach nach Korrekturen drehte. Mit dem Übergang in den steileren Aufwärtstrend etablierte sich im Sommer 2025 eine neue Unterstützungszone um 6,7 bis 7,1 Euro. Jüngere Konsolidationen im Frühjahr 2026 zwischen etwa 9,5 und 10,0 Euro bilden eine weitere wichtige Haltezone, die im Falle größerer Rücksetzer als technischer Puffer dienen kann. Auf der Oberseite fungiert das bisherige Hoch bei 12,498 Euro als zentraler Widerstand. Darunter ist der Bereich um 11,8 bis 12,1 Euro als kurzfristige Angebotszone zu sehen, in der der Kurs zuletzt mehrfach ins Stocken geriet. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Hoch würde den Aufwärtstrend bestätigen, während Rückschläge in Richtung der genannten Unterstützungen in eine gesunde Konsolidationsphase einzuordnen wären.

    Banco Santander

    -0,39 %
    -3,44 %
    +1,18 %
    +11,92 %
    +64,35 %
    +243,66 %
    +294,21 %
    +235,79 %
    +122,80 %
    ISIN:ES0113900J37WKN:858872Indikator:SMA 200 Tage
    Banco Santander direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Banco Santander Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,48, was eine Steigerung von +5,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse Banco Santander: Bullenmarkt reift – Aktie konsolidiert knapp unter Hoch Die Aktie der Banco Santander hat in den vergangenen drei Jahren eine bemerkenswerte Renaissance erlebt: Aus einem zyklischen Tief entwickelte sich ein dynamischer Bullenmarkt, der den Kurs auf ein Mehrjahreshoch trieb – doch die Rallye zeigt erste Anzeichen von Reife.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     