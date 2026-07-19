Banco Santander: Bullenmarkt reift – Aktie konsolidiert knapp unter Hoch

Der letzte verfügbare Schlusskurs vom 16. Juli 2026 liegt bei 11,93 Euro. Damit notiert die Banco-Santander-Aktie nur rund 4,5 Prozent unter dem 3-Jahres-Hoch von 12,498 Euro und deutlich über dem 3-Jahres-Tief von 3,333 Euro. Aus technischer Sicht bewegt sich der Wert damit im oberen Bereich seiner mehrjährigen Handelsspanne. Die jüngsten Notierungen knapp unterhalb der Höchststände deuten auf eine laufende Konsolidierung auf hohem Niveau hin, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend bislang in Frage gestellt wird.

Die Aktie von Banco Santander hat in den vergangenen drei Jahren eine beeindruckende Trendwende vollzogen. Ausgehend von Kursen um 3,50 Euro im Sommer 2023 fiel das Papier im Oktober 2023 bis auf ein Tief von 3,333 Euro. Dieses Niveau markiert den Ausgangspunkt eines nachhaltigen Aufwärtstrends, der zunächst in moderaten Schritten verlief und ab Ende 2024 deutlich an Dynamik gewann. Über Zwischenstationen im Bereich von 4,5 Euro im Frühjahr 2024 und rund 7 Euro im Sommer 2025 kletterte die Aktie bis zum bisherigen 3-Jahres-Hoch von 12,498 Euro am 6. Juli 2026. Damit hat sich der Kurs seit dem Tief mehr als verdreifacht und befindet sich klar in einem langfristigen Bullenmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Abstand zur 200-Tage-Linie und Trendbestätigung

Der Kursverlauf der vergangenen zwölf bis achtzehn Monate zeigt einen klaren, nahezu stetigen Anstieg von etwa 4,4 Euro im Sommer 2024 auf über 11 Euro im Sommer 2026. Aus dieser Entwicklung lässt sich eine deutlich aufwärts gerichtete 200-Tage-Linie ableiten, die im Mittel im Bereich um etwa 9 bis 10 Euro verläuft. Mit einem aktuellen Kurs von 11,93 Euro handelt die Aktie damit grob 15 bis 25 Prozent oberhalb ihrer langfristigen Durchschnittslinie. Dieser deutliche positive Abstand unterstreicht die Stärke des übergeordneten Aufwärtstrends, signalisiert aber zugleich ein bereits fortgeschrittenes Trendstadium, in dem temporäre Rücksetzer jederzeit einkalkuliert werden müssen.

Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Auf der Unterseite lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen identifizieren. Eine erste, historisch bedeutsame Auffanglinie liegt im Bereich von 4,3 bis 4,6 Euro, wo die Aktie im Sommer und Herbst 2024 mehrfach nach Korrekturen drehte. Mit dem Übergang in den steileren Aufwärtstrend etablierte sich im Sommer 2025 eine neue Unterstützungszone um 6,7 bis 7,1 Euro. Jüngere Konsolidationen im Frühjahr 2026 zwischen etwa 9,5 und 10,0 Euro bilden eine weitere wichtige Haltezone, die im Falle größerer Rücksetzer als technischer Puffer dienen kann. Auf der Oberseite fungiert das bisherige Hoch bei 12,498 Euro als zentraler Widerstand. Darunter ist der Bereich um 11,8 bis 12,1 Euro als kurzfristige Angebotszone zu sehen, in der der Kurs zuletzt mehrfach ins Stocken geriet. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Hoch würde den Aufwärtstrend bestätigen, während Rückschläge in Richtung der genannten Unterstützungen in eine gesunde Konsolidationsphase einzuordnen wären.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Banco Santander Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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