Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Gjensidige Forsikring gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,64 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,49 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,90 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Gjensidige Forsikring investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +32,77 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Gjensidige Forsikring verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +5,64 % Dividendenrendite bietet Gjensidige Forsikring ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,49 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Gjensidige Forsikring für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,64 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,90. Gjensidige Forsikring weist eine Marktkapitalisierung von 12,59 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,64 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Gjensidige Forsikring ist ein führender norwegischer Schaden- und Unfallversicherer mit Aktivitäten in Skandinavien und im Baltikum. Kernprodukte: Kfz-, Wohn-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Personenversicherungen sowie Pensions- und Sparlösungen. Starke Marke, hohe Kundentreue und Kosteneffizienz. Wichtige Wettbewerber: Tryg, If, Storebrand, Fremtind. USP: starke Position im Agrarsektor, lange Historie, Omnikanal-Vertrieb.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Gjensidige Forsikring konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +13,49 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Gjensidige Forsikring Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.07.2026

Mit einer Performance von +0,08 % konnte die Gjensidige Forsikring Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,64 %, eine Investition von etwa 53.192€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 14,50 +45,00 % +5,64 % 2025 10,00 +14,29 % +4,10 % 2024 8,75 +6,06 % +5,28 % 2023 8,25 +7,14 % +4,65 % 2022 7,70 0,00 % +3,38 %

Warum Gjensidige Forsikring für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +5,64 %

Stetiges Dividendenwachstum: +13,49 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 17,90

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 17.731 € 3.000 € 53.192 € 6.000 € 106.383 € 12.000 € 212.766 €

Gjensidige Forsikring Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,86 % 1 Monat +5,53 % 3 Monate +4,66 % 1 Jahr +6,51 %

Informationen zur Gjensidige Forsikring Aktie

Es gibt 500 Mio. Gjensidige Forsikring Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,59 Mrd. € wert.

Gjensidige Forsikring Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gjensidige Forsikring Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gjensidige Forsikring Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.