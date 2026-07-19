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    Jetzt geht es um Schadensbegrenzung

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    18,2 Prozent Minus: Bei POET Technologies beginnt die Suche nach dem Boden

    Nach einem Wochenverlust von 18,2 Prozent steht POET Technologies massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Jetzt geht es um Schadensbegrenzung - 18,2 Prozent Minus: Bei POET Technologies beginnt die Suche nach dem Boden
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Aktie von POET Technologies stand in dieser Woche im Mittelpunkt intensiver Diskussionen. Mit einer Wochenperformance von minus 18,2 Prozent, einem Spanne zwischen 8,05 Euro am Wochenhoch und 6,56 Euro am Wochentief sowie deutlich erhöhtem Handelsvolumen geriet der Wert sichtbar unter Druck. Zentraler Streitpunkt im Forum war der Widerspruch zwischen technologischen Fortschritten und Auszeichnungen einerseits und dem anhaltenden Kursverfall in einem schwächelnden KI- und Chipsektor andererseits.

    Technologiepreise, Partnerschaften und KI-Fantasie gegen den Markttrend

    Ein Teil der Community verweist mit Nachdruck auf die technologische Positionierung von POET Technologies. Mehrfach hervorgehoben werden zahlreiche Branchenpreise und Nominierungen, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren erhalten hat. Besonders diskutiert wurde die aktuelle Nominierung des Produkts Blazar für einen renommierten Branchenpreis im Bereich optischer Komponenten. In den Augen vieler Forenteilnehmer unterstreicht dies, dass die Technologie im direkten Vergleich mit Schwergewichten der Branche wahrgenommen wird.

    Als weiterer Hoffnungsträger gilt die strategische Einbindung in das Ökosystem rund um KI- und Telekommunikationsinfrastruktur. Die Community verweist auf Partnerschaften mit NTT Innovative Devices und den geplanten Einsatz der Optical-Interposer-Plattform in optischen Engines für künftige Mobil- und KI-Netzwerke. In den Beiträgen wird spekuliert, dass POET durch diese Kooperationen frühzeitig an einem möglichen neuen Standard für optische Datenübertragung beteiligt sein könnte. Die geplante Entwicklung von Prototypen bis 2026 und eine mögliche Massenproduktion ab 2027 werden als langfristige Chance gesehen, auch wenn konkrete Umsatzzahlen bislang fehlen.

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    Positiv gewertet wird zudem, dass POET trotz der Marktschwäche im KI- und Chipsegment in denselben Innovationswettbewerben wie etablierte Konzerne auftritt. Einige Anleger leiten daraus die Erwartung ab, dass sich die aktuelle Bewertung – gemessen an der Marktkapitalisierung von rund 1,11 Milliarden Euro – vor allem auf Zukunftsfantasien stützt, die bei erfolgreicher Kommerzialisierung der Technologie noch nicht ausgereizt seien.

    Abwärtstrend, Bewertungsdruck und Angst vor der „billigen Übernahme“

    Dem gegenüber steht eine deutlich skeptische Fraktion, die den Kursverlauf als Warnsignal interpretiert. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass POET bislang keine nennenswerten bilanzierten Umsätze aus der operativen Geschäftstätigkeit vorweisen kann und das Unternehmen mit einem negativen KGV von -11,59 weiterhin tief in der Verlustzone arbeitet. Vor diesem Hintergrund erscheint der starke Kursrückgang seit dem Jahreshoch für viele Diskutanten weniger überraschend als vielmehr Ausdruck einer Neubewertung von Wachstumsfantasien.

    Mehrere Beiträge verweisen auf den breiten Abverkauf im KI- und Tech-Segment, insbesondere bei wachstumsstarken Small Caps und Chipwerten. In der Community wird diskutiert, ob der Rückgang bei POET vor allem makrogetrieben ist – Stichworte sind Zins- und Inflationssorgen, eine allgemein nachlassende KI-Euphorie sowie politische und regulatorische Gegenwinde für Rechenzentren in den USA. Andere Stimmen halten dagegen und sehen im Ausmaß des Kurssturzes einen unternehmensspezifischen Vertrauensverlust, der sich nicht allein mit dem Sektorumfeld erklären lasse.

    Besonders ernst genommen wird die Sorge vor einem weiteren Abrutschen des Kurses unter die aktuelle Unterstützungszone. Einige Anleger befürchten, dass selbst neue Aufträge kurzfristig wenig Kurswirkung entfalten könnten, weil der Markt vor allem harte Zahlen und Profitabilität einfordert. In diesem Zusammenhang taucht wiederholt das Szenario einer „billigen Übernahme“ auf: Die Community spekuliert, dass ein stark gefallener Kurs das Unternehmen für größere Branchenakteure attraktiv machen könnte, während bestehende Aktionäre im Falle eines niedrigen Übernahmepreises erhebliche Verluste realisieren müssten.

    Zwischen technischer Unterstützung und Nachrichtenflaute

    Charttechnische Überlegungen spielen in den Diskussionen eine Nebenrolle, werden aber punktuell aufgegriffen. Einige Nutzer verweisen auf frühere Bären- und Bullenfallen und sehen im Bereich um das aktuelle Wochentief von 6,56 Euro eine potenzielle Unterstützungszone. Andere halten die charttechnische Lage für derart unklar, dass sie sowohl weitere Rückschläge als auch eine kräftige Gegenbewegung für möglich halten. Angesichts des rund 1,8-fach erhöhten Handelsvolumens wird vermutet, dass derzeit viel Risiko aus der Aktie „ausgepreist“ wird, ohne dass sich bereits ein neuer stabiler Trend abzeichnet.

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf zwei Faktoren: Zum einen auf das Verhalten der Aktie an den markanten Kursmarken der vergangenen Tage – dem Widerstand am Wochenhoch von 8,05 Euro und der Unterstützung am Tief bei 6,56 Euro. Zum anderen auf mögliche neue Unternehmensmeldungen zu Aufträgen, Design-Wins oder Fortschritten in den Partnerschaften, die den Fokus wieder stärker auf die operative Entwicklung lenken könnten. Solange konkrete Umsatz- und Ergebnisimpulse ausbleiben, bleibt die Diskussion im Spannungsfeld zwischen technologischer Story und Bewertungsrealität – und die Aktie anfällig für weitere Ausschläge im volatilen KI- und Chipumfeld.

    POET Technologies Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -18,2 %
    Wochenhoch / Wochentief 8,05€ / 6,56€
    KGV (Vorjahr) -11,59
    Marktkapitalisierung 1,11 Mrd.EUR

    Stand: 19.07.2026, 12:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 8,05€ und das Wochentief bei 6,56€ die zunächst wichtigsten Marken.

    POET Technologies

    -3,87 %
    -18,18 %
    -45,43 %
    +2,70 %
    +17,03 %
    +68,01 %
    -14,78 %
    -2,27 %
    +250,54 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
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