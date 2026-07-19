DAX – Nichts gewonnen, Risiko könnte vermieden werden

Auch wenn der Ausbruch negiert und das bisher erreichte Top wieder unterschritten wurde, ist der Aufwärtstrend noch intakt. Der DAX hat die alte Widerstandszone wieder erreicht und könnte an dieser nun Halt finden. Dafür spricht unter anderem, dass am Freitag eine kleine Hammerformation gebildet wurde. Diese könnte bei Bestätigung dazu führen, dass ein neuer Anlauf auf die jüngsten Tops genommen wird. Auch wenn die Indikatoren noch nicht im überverkauften Bereich notieren, können diese gleichwohl wieder nach oben drehen. Wichtig für den Trend wäre, dass das Tief von Anfang Juli nicht unterschritten wird. Die jüngste Abwärtsbewegung war nicht von steigenden Umsätzen begleitet, was zeigt, dass derzeit kein Abgabedruck vorhanden ist, sondern lediglich von einer Korrektur die Rede sein kann. Somit eröffnet sich für die kommende Woche eine gute Aufwärtschance.

Dow Jones – Korrektur im Aufwärtstrend

Der Aufwärtstrend des US-Leitindex ist weiterhin intakt. Die Divergenzen bei den Indikatoren haben bislang noch keine Auswirkungen gehabt. Der kurzfristige Abwärtstrend, der nur als Korrektur bezeichnet werden sollte, könnte bereits am Montag beendet werden. Ein Anstieg auf das letzte Top und damit einem neuen Rekordhoch dürfte dann die Folge sein. Um den aktuellen Aufwärtstrend zu beenden, müsste das Tief von Mitte Juni unterschritten werden, was aktuell nicht zur Debatte steht.

Gold – Kämpft gegen ein weiteres Abrutschen

Auch wenn der Abwärtstrend bei Gold weiterhin intakt ist, mehren sich die Anzeichen, dass sich ein Boden ausbildet. Dieser wird mit zum Teil längeren Schatten bei den Kerzen unterstützt. Am Freitag gab es eine Intraday-Stimmungswende, die ebenfalls auf ein Halten hindeutet. Somit könnte sich in den kommenden Tagen eine Ausweitung der Bodenbildung ergeben, die zu einer Trendwende führen würde. Dies wird bereits mit, wenn auch latenten, Kaufsignalen bei den Indikatoren unterstützt.

Öl – Kräftige Gegenbewegung dürfte an Ihre Grenze stoßen

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Nach dem Halten im Bereich der oberen Begrenzung der alten Seitwärtsrange, hat sich der Öl-Preis dynamisch wieder erholt. Die Bewegung lief nun bis in den Bereich der Ausbruchszone von Mitte Juni. Hier hat sich nun ein neuer Widerstand gebildet, der zuvor eine Unterstützung darstellte. Die Indikatoren befinden sich nun im überkauften Bereich was dazu führen könnte, dass der Preis am Widerstand scheitert. Eine Ausweitung der Eskalation im Nahen Osten, würde natürlich einen weiter steigenden Öl-Preis, trotz aller technischen Signale, nach sich ziehen.





Bitcoin/USD – Arbeitet noch immer an einer Bodenbildung

Bislang konnte sich der Bitcoin lediglich auf dem erreichten Niveau halten, ohne sichtbare Signale, dass die Bodenbildung beendet werden könnte. Die aktuelle Lage sieht ein wenig wie eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus. Allerdings ist diese sehr klein und auch noch nicht vollendet. Die Indikatoren helfen kaum weiter. Erst ein deutlicher Anstieg über die Marke von 70.000 USD würde eine signifikante Änderung der aktuellen Lage bedeuten.





Quelle Charts: ProRealTime.com

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