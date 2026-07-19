Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

Propel Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,28 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +18,75 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,87 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Propel Holdings investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -39,23 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Propel Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,28 % Dividendenrendite bietet Propel Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,75 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Propel Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,28 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,87. Propel Holdings weist eine Marktkapitalisierung von 618,14 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,28 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Propel Holdings ist ein führender Anbieter von Finanzlösungen, der sich auf die Bereitstellung von Krediten für unterversorgte Verbraucher spezialisiert hat. Mit einer starken Präsenz in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Enova und Elevate Credit. Durch seine technologiegetriebene Plattform bietet Propel schnelle und flexible Kreditoptionen, die sich durch Benutzerfreundlichkeit und Effizienz auszeichnen.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Propel Holdings konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +18,75 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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Propel Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Propel Holdings Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 15,800€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,28 %, eine Investition von etwa 23.365€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,662439 +21,19 % +4,28 % 2025 0,546600 +45,58 % +2,56 % 2024 0,375462 +24,42 % +2,19 % 2023 0,301760 +7,56 % +4,76 % 2022 0,280554 0,00 % +4,35 %

Warum Propel Holdings für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,28 %

Stetiges Dividendenwachstum: +18,75 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 8,87

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 23.365 € 3.000 € 70.094 € 6.000 € 140.187 € 12.000 € 280.374 €

Propel Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,86 % 1 Monat +6,76 % 3 Monate +15,33 % 1 Jahr -31,30 %

Informationen zur Propel Holdings Aktie

Es gibt 39 Mio. Propel Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 618,14 Mio. € wert.

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Ob die Propel Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Propel Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.