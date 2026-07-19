🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPropel Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Propel Holdings

    Passives Einkommen

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

    Mit einer Dividendenrendite von +4,28 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Passives Einkommen - Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen
    Foto: adobe.stock.com

    Propel Holdings ist ein führender Anbieter von Finanzlösungen, der sich auf die Bereitstellung von Krediten für unterversorgte Verbraucher spezialisiert hat. Mit einer starken Präsenz in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Enova und Elevate Credit. Durch seine technologiegetriebene Plattform bietet Propel schnelle und flexible Kreditoptionen, die sich durch Benutzerfreundlichkeit und Effizienz auszeichnen.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Propel Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Propel Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,28 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +18,75 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,87 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Propel Holdings investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -39,23 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Propel Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +4,28 % Dividendenrendite bietet Propel Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,75 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Propel Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,28 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,87.
    Propel Holdings weist eine Marktkapitalisierung von 618,14 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,28 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Propel Holdings konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +18,75 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Propel Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Propel Holdings Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 15,800. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,28 %, eine Investition von etwa 23.365 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,662439 +21,19 % +4,28 %
    2025 0,546600 +45,58 % +2,56 %
    2024 0,375462 +24,42 % +2,19 %
    2023 0,301760 +7,56 % +4,76 %
    2022 0,280554 0,00 % +4,35 %

    Warum Propel Holdings für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,28 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +18,75 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 8,87
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 23.365
    3.000 70.094
    6.000 140.187
    12.000 280.374

    Propel Holdings

    0,00 %
    -1,86 %
    +6,76 %
    +15,33 %
    -31,30 %
    +72,81 %
    ISIN:CA74349D1069WKN:A3C6TB
    Propel Holdings direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Propel Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,86 %
    1 Monat +6,76 %
    3 Monate +15,33 %
    1 Jahr -31,30 %

    Informationen zur Propel Holdings Aktie

    Es gibt 39 Mio. Propel Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 618,14 Mio. € wert.

    Propel Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Propel Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Propel Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Passives Einkommen Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen Mit einer Dividendenrendite von +4,28 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     