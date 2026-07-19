Volkswagen (VW) Vz kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

Ein großer Teil der Beiträge kreist um die langfristige Perspektive der Produktion in Deutschland. Mehrfach wird auf die seit Jahren laufende Verlagerung von Modellen ins Ausland verwiesen, etwa nach Tschechien, Portugal, Ungarn oder in die Türkei. In der Community wird dies als Symptom einer strukturellen Standortschwäche interpretiert: hohe Lohnkosten, teure Energie, komplexe Tarifstrukturen und eine aus Sicht vieler Nutzer zu geringe Produktivität. Die Erwartung vieler Diskutanten: Die deutsche Fertigung werde weiter zurückgefahren, während günstigere Standorte im Konzernverbund an Bedeutung gewinnen.

Die Vorzugsaktie von Volkswagen hat in der zurückliegenden Woche mit einem Plus von 1,8 Prozent leicht Boden gutgemacht. Zwischen einem Wochentief von 70,40 Euro und einem Hoch von 74,78 Euro blieb die Handelsspanne moderat, das Volumen lag mit rund 0,6-fachem Wochenschnitt eher verhalten. Dennoch wurde der Titel im Forum intensiv diskutiert – im Mittelpunkt stand weniger die kurzfristige Kursbewegung als die Frage, ob VW strukturell noch zukunftsfähig ist oder sich in einer schleichenden Erosion von Standorten, Produktivität und Rendite befindet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders kritisch sehen mehrere Stimmen das Zusammenspiel von Kernaktionären, Landespolitik, Management und Belegschaft. Wiederkehrend ist die Einschätzung, dass notwendige Investitionen und harte Strukturentscheidungen zugunsten von Dividenden, Boni und Beschäftigungssicherung aufgeschoben würden. Die niedersächsische Sperrminorität wird von einigen als Bremse für tiefgreifende Reformen wahrgenommen. In dieser Lesart ist der aktuelle Kurs – bei einem Vorjahres-KGV von 7,09 und einer Marktkapitalisierung von gut 15 Milliarden Euro – Ausdruck eines Misstrauens gegenüber der Fähigkeit, den Konzern konsequent auf Effizienz und Zukunftstechnologien auszurichten.

Hinzu kommt der internationale Druck, vor allem aus China. Mehrere Beiträge verweisen auf deutlich niedrigere Löhne, längere Arbeitszeiten und eine aggressive Exportstrategie chinesischer Hersteller. Die geplante BYD-Fabrik in Ungarn wird in der Community als Beispiel für einen neuen, kostengünstigen Wettbewerber direkt vor der Haustür gewertet. Die Diskussion um mögliche EU-Zollerhöhungen auf chinesische Elektroautos, die auch mit der Zukunft des VW-Werks Zwickau verknüpft wird, wird überwiegend als politischer Versuch gesehen, Zeit zu kaufen – nicht als nachhaltige Lösung des Wettbewerbsproblems.

Restrukturierung, Aufspaltung und Bewertung als Hoffnungsträger

Trotz der dominierenden Skepsis gibt es auch konstruktive und positivere Stimmen. Mehrfach wird betont, dass nicht der gesamte Konzern schwach sei: Während die Kernmarke VW und teilweise Porsche unter Druck stünden, würden andere Marken sowie die Finanzsparte nach Einschätzung einiger Nutzer weiterhin solide Gewinne liefern. Daraus leitet ein Teil der Community die Chance ab, durch eine stärkere Entflechtung oder Aufspaltung des Konzerns Werte zu heben. Die Vorstellung: Schlankere, fokussierte Einheiten könnten an der Börse höher bewertet werden als der schwerfällige Verbund.

Als weiterer Pluspunkt wird die grundsätzlich vorhandene technologische Kompetenz hervorgehoben. Einige Diskutanten widersprechen der These, VW habe den Wandel verschlafen, und sehen die Produkte als wettbewerbsfähig, auch wenn Preisniveau und Variantenvielfalt kritisch gesehen werden. Die aktuelle Bewertung mit niedrigem KGV wird von einzelnen Nutzern als Ausdruck überzogener Pessimismus interpretiert, der bei konsequenter Restrukturierung Spielraum für Kurssteigerungen eröffnen könnte.

Kontrovers diskutiert wird die Frage, wie radikal VW beim Personalabbau vorgehen muss. Ein Teil der Community erwartet, dass erst nach einem deutlichen Stellenabbau wieder nachhaltig hohe Gewinne möglich sind. Andere warnen, dass bloßes „Sparen nach unten“ ohne klare Zukunftsstrategie die Innovationskraft weiter schwächen könnte. Einigkeit besteht darin, dass langes Zögern und das Suchen nach Konsenslösungen den Kurs belasten und das Vertrauen des Marktes untergraben.

Charttechnik, Politik und die nächste Woche

Charttechnisch richtet sich der Blick der Community kurzfristig auf die Marken von 70,40 Euro als Unterstützung und 74,78 Euro als Widerstand. Mehrere Beiträge sehen Kurse knapp unter 70 Euro als potenziellen Einstiegsbereich, andere warnen, dass ein Bruch dieser Zone zusätzlichen Abgabedruck auslösen könnte. Konkrete Kursziele werden im Forum zwar genannt, bleiben aber überwiegend spekulativ und sind stark von individuellen Erwartungen an den Restrukturierungskurs abhängig.

Für die kommende Woche rücken neben der technischen Lage vor allem politische und regulatorische Entwicklungen in den Fokus. Die Debatte um EU-Zölle auf chinesische Elektroautos und die Ausgestaltung staatlicher Förderprogramme für E-Mobilität bleibt für VW von Bedeutung, auch wenn aktuelle Auszahlungsstatistiken vor allem Tesla begünstigen. Auf Unternehmensebene achtet die Community auf Signale zu möglichen Einigungen im Aufsichtsrat über Spar- und Umbauprogramme. Teile der Anleger erhoffen sich davon einen Impuls in Richtung 80 Euro, andere rechnen bei aus ihrer Sicht unzureichenden Maßnahmen mit erneuter Enttäuschung.

Damit bleibt die VW-Vorzugsaktie zwischen günstiger Bewertung und tiefgreifenden Strukturzweifeln gefangen. Ob der jüngste Kursanstieg mehr ist als eine technische Erholung, dürfte sich daran entscheiden, ob in den nächsten Wochen konkrete, glaubwürdige Schritte zur Kostensenkung und strategischen Neuausrichtung sichtbar werden – und ob die Marke die Unterstützung bei rund 70 Euro verteidigen kann.

Volkswagen (VW) Vz Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +1,8 % Wochenhoch / Wochentief 74,78€ / 70,40€ KGV (Vorjahr) 7,09 Marktkapitalisierung 15,11 Mrd.EUR

Stand: 19.07.2026, 13:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 74,78€ und das Wochentief bei 70,40€ die zunächst wichtigsten Marken.

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