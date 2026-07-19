Top-Artikel der Kalenderwoche 29/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Novo Nordisk hat die EU-Zulassung für orales Semaglutid erhalten. Die Tablette könnte Wegovy für mehr Patienten zugänglich machen – und den Markt ausweiten.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Um seine Bilanz zu stärken, kürzt der US-Konsumgüterhersteller Conagra Brands seine Dividende um die Hälfte. Trotzdem steigt die Aktie. Zu den Hintergründen.

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McDonald's, ab dem kommenden Jahr ein Dividendenkönig, korrigierte zuletzt heftig. Jetzt sind Aktie und Ausschüttung zu günstig, um sie zu ignorieren.

IBM wollte beweisen, dass KI das Geschäft stärkt statt ersetzt. Doch schwächere Softwareumsätze und verpasste Großaufträge treffen die Aktie brutal.

SpaceX erreicht neue Tiefstände, nachdem technische Probleme zum Abbruch des Starship-Starts führten. Die Aktie bleibt hoch bewertet.

Während KI- und Halbleiterwerte abstürzen, feiern andere Werte ein bemerkenswertes Comeback. Dazu gehört auch die Aktie von Zahlungsdienstleister PayPal.

Bitcoin fällt vor dem Clarity-Act-Treffen im Weißen Haus, bei dem eine Lösung im Ethikstreit über eine Verabschiedung noch in diesem Jahr entscheiden könnte.

Monatelang wollten Investoren von Abbott Laboratories nichts wissen, die Aktie fiel auf ein neues Mehrjahrestief. Jetzt meldet sie sich eindrucksvoll zurück.

Die Bank of America stutzt ihre Wachstumsfantasie für Rheinmetalls größte Sparte zurecht und senkt das Kursziel für die Aktie auf 1300 Euro.

Der Koch-Konzern Circus muss seine Umsatzprognose radikal kürzen und steuert um. Auslieferungen werden verschoben, der Aktienkurs halbiert sich am Donnerstag.