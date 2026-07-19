Top-Artikel der Kalenderwoche 29/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Novos Abnehmpille kommt nach Europa – 17 Prozent Gewichtsverlust
Novo Nordisk hat die EU-Zulassung für orales Semaglutid erhalten. Die Tablette könnte Wegovy für mehr Patienten zugänglich machen – und den Markt ausweiten.
Anleger fassungslos: Dividende um die Hälfte gekürzt!
Um seine Bilanz zu stärken, kürzt der US-Konsumgüterhersteller Conagra Brands seine Dividende um die Hälfte. Trotzdem steigt die Aktie. Zu den Hintergründen.
Seltene Einstiegsgelegenheit: So viel Dividende gibt's HIER nur alle paar Jahre!
McDonald's, ab dem kommenden Jahr ein Dividendenkönig, korrigierte zuletzt heftig. Jetzt sind Aktie und Ausschüttung zu günstig, um sie zu ignorieren.
IBM-Aktie crasht um ein Fünftel
IBM wollte beweisen, dass KI das Geschäft stärkt statt ersetzt. Doch schwächere Softwareumsätze und verpasste Großaufträge treffen die Aktie brutal.
SpaceX-Aktie fällt noch tiefer nach Starship-Abbruch
SpaceX erreicht neue Tiefstände, nachdem technische Probleme zum Abbruch des Starship-Starts führten. Die Aktie bleibt hoch bewertet.
PayPal-Aktie startet durch: Schon +20 % vom letzten Tief!
Während KI- und Halbleiterwerte abstürzen, feiern andere Werte ein bemerkenswertes Comeback. Dazu gehört auch die Aktie von Zahlungsdienstleister PayPal.
Bitcoin fällt vor entscheidendem Trump-Clarity-Act-Treffen
Bitcoin fällt vor dem Clarity-Act-Treffen im Weißen Haus, bei dem eine Lösung im Ethikstreit über eine Verabschiedung noch in diesem Jahr entscheiden könnte.
Plus 13 Prozent: Beliebter Dividendenwachstumswert mit massivem Kursanstieg!
Monatelang wollten Investoren von Abbott Laboratories nichts wissen, die Aktie fiel auf ein neues Mehrjahrestief. Jetzt meldet sie sich eindrucksvoll zurück.
Kaufen ja, aber langsamer: BofA bremst Rheinmetalls 50-Milliarden-Vision
Die Bank of America stutzt ihre Wachstumsfantasie für Rheinmetalls größte Sparte zurecht und senkt das Kursziel für die Aktie auf 1300 Euro.
Minus 53 %: Circus-Aktie im freien Fall
Der Koch-Konzern Circus muss seine Umsatzprognose radikal kürzen und steuert um. Auslieferungen werden verschoben, der Aktienkurs halbiert sich am Donnerstag.