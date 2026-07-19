🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk
    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Top-Artikel der Kalenderwoche 29/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 29/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Novos Abnehmpille kommt nach Europa – 17 Prozent Gewichtsverlust


    Novo Nordisk hat die EU-Zulassung für orales Semaglutid erhalten. Die Tablette könnte Wegovy für mehr Patienten zugänglich machen – und den Markt ausweiten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    135,95€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 11,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    160,00€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 10,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anleger fassungslos: Dividende um die Hälfte gekürzt!


    Um seine Bilanz zu stärken, kürzt der US-Konsumgüterhersteller Conagra Brands seine Dividende um die Hälfte. Trotzdem steigt die Aktie. Zu den Hintergründen.

    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Novo Nordisk-Aktie im Wert von 50 Euro!

    Seltene Einstiegsgelegenheit: So viel Dividende gibt's HIER nur alle paar Jahre!


    McDonald's, ab dem kommenden Jahr ein Dividendenkönig, korrigierte zuletzt heftig. Jetzt sind Aktie und Ausschüttung zu günstig, um sie zu ignorieren.

    IBM-Aktie crasht um ein Fünftel


    IBM wollte beweisen, dass KI das Geschäft stärkt statt ersetzt. Doch schwächere Softwareumsätze und verpasste Großaufträge treffen die Aktie brutal.

    SpaceX-Aktie fällt noch tiefer nach Starship-Abbruch


    SpaceX erreicht neue Tiefstände, nachdem technische Probleme zum Abbruch des Starship-Starts führten. Die Aktie bleibt hoch bewertet.

    PayPal-Aktie startet durch: Schon +20 % vom letzten Tief!


    Während KI- und Halbleiterwerte abstürzen, feiern andere Werte ein bemerkenswertes Comeback. Dazu gehört auch die Aktie von Zahlungsdienstleister PayPal.

    Bitcoin fällt vor entscheidendem Trump-Clarity-Act-Treffen


    Bitcoin fällt vor dem Clarity-Act-Treffen im Weißen Haus, bei dem eine Lösung im Ethikstreit über eine Verabschiedung noch in diesem Jahr entscheiden könnte.

    Plus 13 Prozent: Beliebter Dividendenwachstumswert mit massivem Kursanstieg!


    Monatelang wollten Investoren von Abbott Laboratories nichts wissen, die Aktie fiel auf ein neues Mehrjahrestief. Jetzt meldet sie sich eindrucksvoll zurück.

    Kaufen ja, aber langsamer: BofA bremst Rheinmetalls 50-Milliarden-Vision


    Die Bank of America stutzt ihre Wachstumsfantasie für Rheinmetalls größte Sparte zurecht und senkt das Kursziel für die Aktie auf 1300 Euro.

    Minus 53 %: Circus-Aktie im freien Fall


    Der Koch-Konzern Circus muss seine Umsatzprognose radikal kürzen und steuert um. Auslieferungen werden verschoben, der Aktienkurs halbiert sich am Donnerstag.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top-Artikel der Kalenderwoche 29/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     