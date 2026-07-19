Sauerland-Talbrücke nur teilweise gesprengt - Nachsprengung

WENDEN (dpa-AFX) - Die Sprengung einer Autobahn-Brücke im Sauerland verlief anders als erhofft. Wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH sagte, blieben vier der zwölf Stützen nach der Detonation stehen. Die Platte auf den Säulen blieb liegen. Das sei nicht geplant gewesen. "Die Brücke wurde nicht vollständig gesprengt - der Sprengmeister wird noch einmal Sprengladungen anbringen und gegen Mittag nachsprengen." Warum die erste Sprengladung mit etwa 160 Kilo Sprengstoff nicht gereicht habe, könne man nicht sagen.

Es geht um die in die Jahre gekommene Talbrücke Ottfingen an der A45. Mit der Sprengung wird Platz geschaffen für einen Neubau. Während der Bauzeit läuft der Verkehr über eine andere Brücke, die direkt daneben ist. Am Sonntag war der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Olpe-Süd und Freudenberg in beide Fahrtrichtungen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Sperrung sollte zunächst schon gegen Mittag aufgehoben werden, wegen der notwendigen zweiten Sperrung verzögert sich diese Freigabe aber nun. Wann der Verkehr voraussichtlich wieder rollt, könne sie nicht sagen, so die Autobahn-Sprecherin.