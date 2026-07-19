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    Iran meldet Angriff auf unfertiges Atomkraftwerk

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff auf im Bau befindliches AKW, USA beschuldigt
    • Baubeginn Darchowein Ende 2022 nahe Irakgrenze geplant
    • Druckwasserreaktor 300 Megawatt mit Fertigstellung 2030
    Iran meldet Angriff auf unfertiges Atomkraftwerk
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat einen Angriff auf ein im Bau befindliches Atomkraftwerk gemeldet. Die iranische Atomenergiebehörde verurteilte den Angriff im Südwesten Irans scharf, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Demnach griffen die USA mit mehreren Geschossen an.

    Der Iran hatte den Beginn der Bauarbeiten am Standort Darchowein an der Grenze zum Irak Ende 2022 verkündet. Der Druckwasserreaktor in der Provinz Chusestan sollte eine Leistung von 300 Megawatt haben. Angekündigt wurde der Bau nahe des großen Flusses Karun bereits vor mehr als 15 Jahren. Das Kernkraftwerk sollte um 2030 fertiggestellt werden.

    Das einzige Kernkraftwerk Irans im Betrieb liegt in der Hafenstadt Buschehr./arb/DP/zb






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