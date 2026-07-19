Trump jubelt voreilig über angeblichen Kurswechsel in London
- Trump kommentierte voreilig angebliche Ölpläne
- Burnham noch nicht Premier, Nordsee unklar
- Berichte nennen neue Bohrpläne trotz Labourprogramm
LONDON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat erneut voreilig eine mutmaßliche Entscheidung in der britischen Politik kommentiert. Die Menschen in der schottischen Stadt Aberdeen würden auf der Straße tanzen, weil der neue Premierminister Andy Burnham geäußert habe, dass er den Abbau des "unschätzbar wertvollen Nordseeöls" gänzlich erlauben werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Das Problem dabei: Noch ist Burnham gar nicht offiziell Premier, erst am Montag wird er mit der Regierungsbildung beauftragt, und die Entscheidung über die Nordsee ist politisch extrem kompliziert.
Unter anderem die BBC berichtete am Wochenende aber in der Tat, dass Burnham möglicherweise Pläne für neue Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee ankündigen werde. Dies würde dem Grundsatzprogramm seiner Labour-Partei vom Wahlsieg 2024 widersprechen, in dem festgehalten ist, dass keine neuen Lizenzen vergeben werden sollen. Im Mittelpunkt stehen sollen zwei Öl- und Gasfelder in Schottland - der Heimat von Trumps Mutter.
Trump schrieb schon über Burnhams Vorgänger
Es sei eine der größten Quellen für Qualitätsöl, schrieb Trump, dieses werde Großbritannien zu einem der reichsten Länder der Welt machen. Außerdem meinte der US-Präsident, werde gemunkelt, es gebe einen Plan, Windkraftanlagen von Aberdeen weg zu versetzen. Einen Beleg dafür gibt es nicht. Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder den britischen Abbaustopp in der Nordsee sowie die Verlagerung auf Windkraft kritisiert. Windkrafträder sind nach Ansicht des US-Präsidenten hässlich.
Trump hatte den Rücktritt von Burnhams Vorgänger Keir Starmer einen Tag vor dessen Erklärung ebenfalls auf Truth Social angekündigt. Unter anderem beim Thema Energie habe Starmer kläglich versagt, äußerte Trump damals./mj/DP/stw
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Solche unseriösen Videos schaue ich mir nicht an.
Ich denke schon, dass wir die 100 nochmal sehen, denn die Lagerbestände schrumpfen täglich, bald sind sie aufgebraucht und dann hat der reale Markt das alleinige Sagen. Kann aber nochmal mal fallen, wenn Donaldo mal wieder den TACO macht. Eine Lösung die dauerhaft ist wird es da nicht so schnell geben, da die Interessen viel zu unterschiedlich sind und viele unterschiedliche Player mitspielen. Interessant wird wie sich die Huthis weiter verhalten.