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    USA verlegen weitere Kampfjets nach Nahost

    Für Sie zusammengefasst
    • USA verlegen weitere Kampfflugzeuge nach Nahost
    • F-16 aus Spangdahlem und F-35 aus Lakenheath
    • Verlegung als Vorbereitung möglicher US-Angriffe
    Presse - USA verlegen weitere Kampfjets nach Nahost
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA verlegen inmitten des eskalierenden Iran-Kriegs Medienberichten zufolge mehr Kampfflugzeuge in den Nahen Osten. Das "Wall Street Journal" berichtet, dass dies unter anderem Kampfjets vom Typ F-16 vom US-Flugplatz Spangdahlem in der Eifel betreffe. Zudem würden Kampfjets vom Typ F-35 von dem von den USA genutzten Stützpunkt RAF Lakenheath in Großbritannien verlegt. Auch Tankflugzeuge befinden sich demnach auf dem Weg in die Region.

    Auch die "New York Times" berichtet unter Berufung auf US-Beamte von den Verlegungen. Demnach war die Entscheidung dazu bereits getroffen worden, bevor am Freitag laut dem US-Militär zum ersten Mal seit Monaten wieder zwei US-Soldaten durch iranischen Beschuss getötet wurden.

    Der Iran-Krieg eskaliert seit Anfang des Monats wegen des Streits um die für den weltweiten Energiehandel wichtige Straße von Hormus wieder. Die USA greifen seit Tagen wieder Ziele im Iran an - und Teheran führt Vergeltungsangriffe in der Region durch.

    Dass die USA nun den Berichten zufolge weitere Kampfflugzeuge in die Region verlegen, kann als Zeichen für eine Vorbereitung auf eine mögliche Ausweitung der US-Angriffe verstanden werden./fsp/DP/stw






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