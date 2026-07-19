Adidas setzt viel mehr WM-Trikots ab

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 24.816 auf L&S Exchange (17. Juli 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -0,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,97 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,40 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +2,78 %/+27,78 % bedeutet.