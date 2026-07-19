Adidas setzt viel mehr WM-Trikots ab
- Adidas verkaufte viermal so viele Trikots wie zuvor
- Ballverkäufe verdoppelten sich laut Konzernangaben
- Umsatz mit WM-Produkten bei 1,5 Milliarden Euro
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikel-Hersteller Adidas hat im Zuge der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft viermal so viele Trikots verkauft wie beim vorangegangenen Turnier. Die Ballverkäufe hätten sich zugleich verdoppelt, teilte der Dax-Konzern am Wochenende auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg mit. Insgesamt erwarte Adidas nun Verkäufe mit Blick auf die WM in Höhe von etwa 1,5 Milliarden Euro, sagte Adidas-Chef Björn Gulden laut Mitteilung. Dies entspricht dem oberen Ende der bisher angepeilten Spanne. Darin enthalten ist auch Freizeitkleidung mit WM-Bezug.
Insgesamt spielten 14 Teams im Adidas-Outfit. Am besten hätten sich die Trikots von Mexiko verkauft, berichtete der Hersteller. Im Finale spielen nun Spanien und Argentinien gegeneinander, beide in Trikots von Adidas, ebenso wie die Schiedsrichter./stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 24.816 auf L&S Exchange (17. Juli 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -0,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,97 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,40 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +2,78 %/+27,78 % bedeutet.
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Den Ladenhüter "deutscher Spitzenfußball" hat ja künftig Nike an der Backe.....haben ja enorme Gelder aufgewendet, um Adidas rauszukaufen....
Entscheidend ist vielmehr, dass Adidas inzwischen wieder auf Wachstumskurs ist. Die Profitabilität verbessert sich, Lagerbestände wurden bereinigt und das Kerngeschäft entwickelt sich wieder deutlich besser. Gleichzeitig profitiert Adidas aktuell von einer starken Produktpipeline und einer hohen Markenstärke – gerade auch durch große Sportereignisse wie die Fußball-WM, bei der zahlreiche Top-Nationalmannschaften wie Deutschland, Argentinien, Spanien, Italien, Belgien oder Mexiko mit Adidas auflaufen.
Natürlich bleibt die Konkurrenz durch Nike, Puma und andere groß. Aber genau deshalb sind die kommenden Quartalszahlen wichtig. Sollten diese den aktuellen Turnaround bestätigen, dürfte der Markt das entsprechend honorieren.
Für mich ist Adidas deshalb nicht nur ein reiner Tradingwert. Wer die operative Entwicklung regelmäßig verfolgt und nicht blind kauft oder verkauft, kann hier durchaus auch langfristig erfolgreich sein.