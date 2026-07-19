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    TV-Rechte-Vertrag perfekt

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    Deutsche Telekom zeigt auch WM 2030

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom sichert TV‑Rechte für 104 WM‑Spiele 2030
    • Alle WM‑Partien in sechs Ländern nur bei MagentaTV
    • Telekom als PayTV‑Anbieter bei großen Turnieren
    TV-Rechte-Vertrag perfekt - Deutsche Telekom zeigt auch WM 2030
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutschen Telekom ist auf dem TV-Rechte-Markt der nächste Coup gelungen. Das Unternehmen hat sich beim Wettbieten um ein Paket für 104 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 durchgesetzt. Alle Partien des Turniers in sechs verschiedenen Ländern werden in vier Jahren nur beim kostenpflichtigen Sender MagentaTV zu sehen sein - so wie bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko.

    "Jetzt kann ich das bestätigen", sagte Telekom-Deutschland-Chef Rodrigo Diehl vor dem WM-Endspiel zwischen Spanien und Argentinien bei MagentaTV. "Wir haben die Rechte für die WM in 2030 erworben, wir haben das schon unterschrieben. Ich freue mich total auf das, was kommt."

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    Der Bezahl-Sender des Konzerns "ist die Heimat für erstklassigen Live-Sport - heute und in Zukunft!", kommentierte der Deutschland-Chef den Deal: "Wir bieten Fußball-Fans mit Magenta TV einzigartige Sportberichterstattung und hochkarätige Expertise gepaart mit hohem Unterhaltungswert." Für die WM 2026 hatte die Telekom ein Großaufgebot an Experten verpflichtet, darunter Thomas Müller, Mats Hummels und den designierten Bundestrainer Jürgen Klopp.

    ARD und ZDF waren auch interessiert

    Die Telekom hatte Spiele der WM 2026 per Sub-Lizenz an die frei empfangbaren Sender ARD und ZDF verkauft. 44 Partien liefen in den vergangenen Wochen allerdings exklusiv bei der kostenpflichtigen Telekom-Plattform MagentaTV, darunter zwei Viertelfinals.

    Die öffentlich-rechtlichen Sender waren ebenfalls an den Medien-Rechten für 2030 interessiert. Zuletzt wollten sie sich nicht zur WM in Spanien, Portugal und Marokko sowie Uruguay, Argentinien und Paraguay äußern.

    Die Telekom hat sich spätestens dank des neuen Vertrages mit der FIFA als Pay-TV-Anbieter bei großen Fußball-Turnieren etabliert. Sie zeigte über MagentaTV bereits Spiele von zwei Europameisterschaften und hat auch bei der Euro in zwei Jahren als einziger Anbieter alle Begegnungen im Programm.

    Erneut zahlreiche Spiele exklusiv beim Bezahlsender

    Wie bei den WM-Turnieren 2022 und 2026 sind ARD und ZDF - über verschiedene Konstrukte von Sublizenzen - bei der Euro 2028 Partner des Bonner Unternehmens. Ein ähnliches Modell ist auch für das WM-Turnier in vier Jahren denkbar.

    "Mit der EURO 2028 und jetzt auch der WM 2030 haben wir die nächsten beiden Fußball-Großereignisse bei MagentaTV im Programm", kommentierte Telekom-TV-Chef Arnim Butzen und sprach von "zahlreichen exklusiven Spielen". Butzen sagte weiter: "Wir entwickeln unser Fußball-Konzept konsequent weiter und werden mit MagentaTV auch bei den nächsten großen Turnieren für Überraschungen sorgen."/mrs/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 27,00 auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +8,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 132,44 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +33,33 %/+48,15 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der geplanten Fusion/Übernahme von T‑Mobile US auf Kurs und Bewertung, mögliche Goodwill‑Effekte und die damit verbundene Unsicherheit. Erwähnt werden Analysten-Kursziele (Citi 39 €, JPMorgan 40 €), Dividendenrendite ~5%, KGV ~14 (forward ~11), technische Hürden bei ~26–26,50 € sowie Debatten zu Seitwärtsbewegung vs. Erholung/Dead‑cat‑bounce.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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