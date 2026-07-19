🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuer Premierminister verspricht 'mehr Luft zum Atmen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr Luft bei finanziellen Entscheidungen versprechen
    • Spürbare Verbesserungen im Alltag der Menschen
    • Stabilere verantwortungsvolle Politik statt Krise
    Neuer Premierminister verspricht 'mehr Luft zum Atmen'
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Der künftige britische Premierminister Andy Burnham wird während seiner ersten Rede als Regierungschef "mehr Luft zum Atmen" bei finanziellen Entscheidungen versprechen. Das geht aus einem Manuskript zur Rede des 56-Jährige nach seiner Ernennung am Montagvormittag hervor. Er wird demnach darlegen, dass er für spürbaren Verbesserungen im Alltag der Menschen im Vereinigten Königreich eintrete.

    Großbritannien durchlebt seit Monaten eine tiefe Regierungskrise. Burnham, der am Vormittag von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden wird, ist der siebte Premier binnen zehn Jahren. Dieser Fakt zeige, wie dringend Großbritannien eine stabilere und verantwortungsvollere Politik brauche, wird Burnham sagen.

    Der Vorlage zufolge wird er der die aktuelle Situation als einen Moment der "Reflexion und Entschlossenheit" beschreiben und betonen, dass Großbritannien den Herausforderungen ehrlich ins Auge blicken müsse. Gleichzeitig müsse das Land zeigen, dass es international wieder als Beispiel für effektive Regierungsführung wahrgenommen werden könne. Er wird demnach aber betonen, dass die Britinnen und Briten wieder mit Hoffnung und Zusammenhalt in die Zukunft blicken könnten./mj/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Neuer Premierminister verspricht 'mehr Luft zum Atmen' Der künftige britische Premierminister Andy Burnham wird während seiner ersten Rede als Regierungschef "mehr Luft zum Atmen" bei finanziellen Entscheidungen versprechen. Das geht aus einem Manuskript zur Rede des 56-Jährige nach seiner Ernennung am …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     