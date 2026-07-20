Heimatschutzdivision soll bis 2035 deutlich wachsen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Heimatschutzdivision der Bundeswehr soll ihrem Kommandeur zufolge bis 2035 deutlich größer werden. "Wir haben ja im Moment eine avisierte Stärke von 6.500 Soldatinnen und Soldaten. Wir werden aber bis 2035 auf weit über 10.000 Soldaten wachsen", sagte Generalmajor Andreas Henne dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Wir werden Heimatschutzbataillone aufstellen. Wir werden Unterstützungsbataillone aufstellen. Und wir werden eine signifikant höhere Zahl an Soldatinnen und Soldaten haben", sagte er. Henne betonte: Die bisherige Zahl reiche aus, um eine Anfangsbefähigung herzustellen. "Wir können schon jetzt Infrastruktur sichern, wir können schon jetzt Freedom of movement machen - aber noch nicht für einen längeren Konflikt."