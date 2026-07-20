Samsung Biologics opens tender to buy PolyPeptide at CHF 44.31 per share
Samsung Biologics moves to acquire PolyPeptide Group in a CHF 1.46bn all‑cash deal, offering a hefty premium and aiming to close by late 2026 amid strong H1 results.
Foto: adobe.stock.com
- Samsung Biologics has launched an all-cash tender offer to acquire PolyPeptide Group AG for CHF 44.31 per share, valuing PolyPeptide’s equity at ~CHF 1.46 billion.
- The Offer Price represents a 40% premium to the undisturbed share price of CHF 31.65 (10 Apr 2026) and ~11.6% premium to the 60‑day volume‑weighted average price.
- PolyPeptide’s independent Board unanimously recommends acceptance; an independent fairness opinion from IFBC AG supports the price, and largest shareholder Draupnir Holding (≈55.65%) has committed to tender all its shares.
- The Offer is subject to customary conditions, including a minimum 66⅔% acceptance on a fully diluted basis and regulatory approvals; the offer prospectus is expected by 31 Aug 2026 and closing is targeted toward the end of 2026.
- H1 2026 preliminary results: revenue EUR 236.6m (+41.6% YoY), EBITDA margin 20.7% (vs 2.7% in H1 2025), and result ~EUR +9m (vs EUR -26.5m); growth driven by metabolic therapeutics (EUR 161.7m, ~68% of revenue) and increased large‑pharma revenue (~72% of total).
- Operational and financial highlights: large‑scale SPPS facility in Belgium operating at target utilization; cash ~EUR 59m and EUR 100m undrawn on a EUR 200m RCF; updated FY guidance to 25–30% revenue growth (constant currency), high‑teens EBITDA margin, and capex 15–20% of revenue.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at PolyPeptide Group is on 13.08.2026.
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