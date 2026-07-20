🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPolyPeptide Group AktievorwärtsNachrichten zu PolyPeptide Group
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Samsung Biologics opens tender to buy PolyPeptide at CHF 44.31 per share

    Samsung Biologics moves to acquire PolyPeptide Group in a CHF 1.46bn all‑cash deal, offering a hefty premium and aiming to close by late 2026 amid strong H1 results.

    Samsung Biologics opens tender to buy PolyPeptide at CHF 44.31 per share
    Foto: adobe.stock.com
    • Samsung Biologics has launched an all-cash tender offer to acquire PolyPeptide Group AG for CHF 44.31 per share, valuing PolyPeptide’s equity at ~CHF 1.46 billion.
    • The Offer Price represents a 40% premium to the undisturbed share price of CHF 31.65 (10 Apr 2026) and ~11.6% premium to the 60‑day volume‑weighted average price.
    • PolyPeptide’s independent Board unanimously recommends acceptance; an independent fairness opinion from IFBC AG supports the price, and largest shareholder Draupnir Holding (≈55.65%) has committed to tender all its shares.
    • The Offer is subject to customary conditions, including a minimum 66⅔% acceptance on a fully diluted basis and regulatory approvals; the offer prospectus is expected by 31 Aug 2026 and closing is targeted toward the end of 2026.
    • H1 2026 preliminary results: revenue EUR 236.6m (+41.6% YoY), EBITDA margin 20.7% (vs 2.7% in H1 2025), and result ~EUR +9m (vs EUR -26.5m); growth driven by metabolic therapeutics (EUR 161.7m, ~68% of revenue) and increased large‑pharma revenue (~72% of total).
    • Operational and financial highlights: large‑scale SPPS facility in Belgium operating at target utilization; cash ~EUR 59m and EUR 100m undrawn on a EUR 200m RCF; updated FY guidance to 25–30% revenue growth (constant currency), high‑teens EBITDA margin, and capex 15–20% of revenue.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at PolyPeptide Group is on 13.08.2026.


    PolyPeptide Group

    -0,33 %
    -9,32 %
    +10,84 %
    +14,72 %
    +92,47 %
    ISIN:CH1110760852WKN:A3CNHV
    PolyPeptide Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Samsung Biologics opens tender to buy PolyPeptide at CHF 44.31 per share Samsung Biologics moves to acquire PolyPeptide Group in a CHF 1.46bn all‑cash deal, offering a hefty premium and aiming to close by late 2026 amid strong H1 results.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     