Wann hat der Wahnsinn ein Ende?

Die Weltbörsen korrigierten im Juli etwas, wobei sich die Börsen aus Osteuropa größtenteils gut behaupten oder sogar leicht ansteigen konnten wie zum Beispiel die Börse aus Bukarest mit einem Plus von 39% beim ROTX-Index. Viel Freude bereiten aber auch Aktien aus Ungarn (+30% mit dem HTX-Index) und aus Kasachstan (+26% mit dem KTX Local Index) während der S&P-Index nur ein Plus von 9% und der DAX ein Plus von 1% erreichen konnte. An der Moskauer Börse gab es hingegen ein Crash wegen den Schäden

Sowohl der Irankrieg als auch der Ukrainekrieg scheinen kein Ende zu finden. Der Iran schloss wieder die Straße von Hormus, nachdem es von den USA angegriffen wurde. Der Brentölpreis sprang sofort wieder um 20% nach oben auf über 87 USD/Barrel. Die Ukraine zerstört jetzt mit Drohnen nicht nur etliche russische Raffinerien im Landesinnern, sondern neuerdings auch Tanker und Fähren im Asowschen Meer, womit die russische Schattenflotte dezimiert wird. Beide Kriege drohen jetzt zu eskalieren, wobei nicht wenige schon vor einem 3. Weltkrieg warnen.

Alle diese Indices und Aktien werden im Börsenbrief East Stock Trends ausführlich vorgestellt (nächstens Mal mit dem Ungarn-Special: Paprika ins Depot!). Die Osteuropabörsen werden aber in den westlichen Medien trotz der deutlichen Outperformance immer noch sehr stiefmütterlich behandelt.

Andreas Männicke gibt seine Einschätzung dazu in seinem Börsenbrief East Stock Trends (www.eaststock.de ) und auch in seinem neuen EastStockTV-Video. Folge 270 auf YouTube.

Droht nun doch eine neue Energiekrise?

„Tako-Man“ Donald Trump bewegt einmal mehr wieder die Kurse. Tako-Man steht für „Trump Always chickens out“, was so gut wie heißt: „Trump zieht zum Schluss immer den Schwanz ein“. Es kommen Drohungen, dann aber heißt wieder an der Verhandlungslösung. So droht Trump immer wieder, dem Iran gänzlich zu zerstören, rudert dann aber schnell wieder zurück und sucht weiter nach Verhandlungslösungen. Wer nun die Kontrolle über die Straße von Homas haben wird, muss abgewartet werden. Im worst case droht doch noch eine große Energiekrise.

Es ist nichts auszuschließen, dass Trump demnächst auch Bodentruppen in den Iran schickt- Pakistan ist weiterhin um diplomatische Lösungen bemüht. Der Iran beschieß weiterhin erfolgreich US-Militärstützpunkte und Ölanlagen der USA im Bahrain und in Kuwait. Der Nahe Osten kann sich immer noch zu einem Pulverfass entwickeln, zumal Israel auch weiterhin den Libanon bekämpft, was Iran nicht will.