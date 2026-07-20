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    Nel mit Horrorzahlen! ITM Power mit Geldregen! dynaCERT-Aktie vor Vervielfachung?

    Wenn ein gestandenes Unternehmen im Quartal mehr Verlust als Umsatz macht, kann man wohl von Horrorzahlen sprechen. Dies ist bei Nel ASA der Fall. Vor diesem Hintergrund ist der leichte Kursrückgang fast schon positiv zu bewerten. Wobei innerhalb …

    Nel mit Horrorzahlen! ITM Power mit Geldregen! dynaCERT-Aktie vor Vervielfachung?
    Foto: esg-aktien.de
    Wenn ein gestandenes Unternehmen im Quartal mehr Verlust als Umsatz macht, kann man wohl von Horrorzahlen sprechen. Dies ist bei Nel ASA der Fall. Vor diesem Hintergrund ist der leichte Kursrückgang fast schon positiv zu bewerten. Wobei innerhalb der Quartalszahlen auch nicht alles schlecht war. Positiv bewerten Analysten die Entwicklung bei dynaCERT. Gelingt die Kommerzialisierung der Technologie zur Einsparung von Treibstoff und Emissionen, könnte sich die Aktie vervielfachen. Das deutsche Management sieht derzeit in Asien besonders große Chancen. Erste größere Aufträge wurden an Land gezogen. Halbiert hat sich zuletzt die Aktie von ITM Power. Die Euphorie rund um die Kooperationen mit Rheinmetall und der Deutschen Bahn hielt noch lange an. Immerhin können sich die Briten über einen Geldregen freuen.

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