Nel mit Horrorzahlen! ITM Power mit Geldregen! dynaCERT-Aktie vor Vervielfachung? Wenn ein gestandenes Unternehmen im Quartal mehr Verlust als Umsatz macht, kann man wohl von Horrorzahlen sprechen. Dies ist bei Nel ASA der Fall. Vor diesem Hintergrund ist der leichte Kursrückgang fast schon positiv zu bewerten. Wobei innerhalb …



