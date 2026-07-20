Blutbad bei Chipaktien durch Margin Calls? Infineon, Aixtron, LPKF Laser! Zefiro Methane vor goldener Zukunft? Nach der historischen Rally kam es bei Halbleiteraktien zuletzt zum Blutbad. Dabei kamen nicht nur SK Hynix, Samsung und SanDisk unter die Räder. Auch deutsche Titel wie Infineon, Aixtron und LPKF Laser haben bis zu 50 % an Wert verloren. Mindestens …



