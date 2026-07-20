Blutbad bei Chipaktien durch Margin Calls? Infineon, Aixtron, LPKF Laser! Zefiro Methane vor goldener Zukunft?
Nach der historischen Rally kam es bei Halbleiteraktien zuletzt zum Blutbad. Dabei kamen nicht nur SK Hynix, Samsung und SanDisk unter die Räder. Auch deutsche Titel wie Infineon, Aixtron und LPKF Laser haben bis zu 50 % an Wert verloren. Mindestens …
Foto: esg-aktien.de
Nach der historischen Rally kam es bei Halbleiteraktien zuletzt zum Blutbad. Dabei kamen nicht nur SK Hynix, Samsung und SanDisk unter die Räder. Auch deutsche Titel wie Infineon, Aixtron und LPKF Laser haben bis zu 50 % an Wert verloren. Mindestens verstärkt wurde der Abverkauf offenbar durch Margin Calls in Südkorea. Was bedeutet das für die Zukunft? Wird der KI-Boom die Halbleiteraktien wieder antreiben? Ein heimlicher Profiteur des Baus von Rechenzentren und Energieinfrastruktur ist Zefiro Methane. Das Unternehmen ist auf die Sanierung von Öl- und Gasbohrlöchern spezialisiert. Dies ist in den USA ein Milliardenmarkt und die KI-Branche sorgt für zusätzlichen Nachfragedruck und wahrscheinlich höhere Margen. Die neue Partnerschaft mit der Well Done Foundation könnte zur Wachstumsbeschleunigung führen.
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