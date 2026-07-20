The International Council on Clean Transportation (ICCT) / Neue Studie ...

Neue Studie zu Elektroautos: Verkaufspreise sinken um 18 Prozent, Modellvielfalt nimmt stark zu

Berlin (ots) - Elektrofahrzeuge in Deutschland sind zwischen 2020 und 2025 real um rund 18 Prozent günstiger geworden - obwohl die nominalen Durchschnittspreise auf den ersten Blick gestiegen sind.



Das zeigt eine neue gemeinsame Studie (https://theicct.org/publication/price-and -market-trends-of-battery-electric-and-internal-combustion-engine-vehicles-in-ge rmany-2020-2025-jul26) des International Council on Clean Transportation (ICCT) (https://theicct.org/) und des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI (https://www.isi.fraunhofer.de/) . Gleichzeitig hat sich die Zahl der verfügbaren Elektromodelle auf dem deutschen Markt mehr als vervierfacht. Die Studie basiert auf mehr als 100.000 Einzelangaben aus einer Datenbank des ADAC und umfasst sechs Segmente von Klein- bis Luxuswagen.