Belimo wächst im H1 2026 rasant – Anleger drehen durch
Belimo setzt im ersten Halbjahr 2026 neue Bestmarken: kräftiges Umsatzplus, starke EBIT-Marge über 20% und dynamisches Wachstum dank Rechenzentren sowie hoher Nachfrage weltweit.
- Nettoumsatz 1. HJ 2026: CHF 676,4 Mio., Wachstum +29,6% in Lokalwährungen (+20,5% in CHF).
- Betriebsergebnis (EBIT) CHF 152,5 Mio.; EBIT‑Marge 22,5% (trotz negativer Wechselkurseffekte); Belimo bestätigt Ziel: EBIT‑Marge über 20% für 2026.
- Reingewinn CHF 124,9 Mio. (+23,3%); Ergebnis je Aktie (EPS) CHF 10,15.
- Hauptwachstumstreiber: Kühlung von Rechenzentren (machte >50% des absoluten Umsatzwachstums), starke Nachfrage in Amerika und Asien‑Pazifik; regionale Lw‑Wachstumsraten: Amerika +35,1%, Asien‑Pazifik +58,0%, EMEA +14,1%.
- Nach Business Line: Regelventile stark (+48,3% in Lokalwährungen), Sensoren & Zähler +39,2%, Klappenantriebe +7,6%; RetroFIT+ und Produktinnovationen unterstützten das Wachstum.
- Liquidität und Investitionen: Operativer Cashflow CHF 83,8 Mio. (Rückgang), Free Cashflow CHF 38,7 Mio.; Investitionen CHF 45,4 Mio. für Kapazitätserweiterungen; Nettoverschuldung CHF 27,7 Mio.; 2'881 Mitarbeitende (+14,7%).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei BELIMO Holding ist am 20.07.2026.
-0,35 %
-2,28 %
-17,76 %
+3,84 %
-10,21 %
+97,09 %
+115,96 %
-55,67 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte