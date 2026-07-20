TAGESVORSCHAU
Termine am 20. Juli 2026
- Ryanair, Domino's und Steel Dynamics Zahlen
- DEU Erzeugerpreise, Außenhandel und Monatsbericht
- Internationale Konjunkturdaten und EU Treffen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. Juli ^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 IRL: Ryanair Q1-Zahlen
12:05 USA: Domino's Pizza, Q2-Zahlen
DEU: Thyssenkrupp, Capital Markets Day tk accelis (Material Services) USA: Steel Dynamics, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise 6/26
08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 5/26
09:30 POL: Industrieproduktion 6/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 6/26
11:00 EUR: Bauproduktion 5/26
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 7/26
16:00 USA: Frühindikator 6/26
SONSTIGE TERMINE
IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten
HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
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