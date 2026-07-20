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    Berichte über neue Explosionen im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Explosionen in iranischen Hafenstädten gemeldet
    • US-Angriffe in neunter Nacht schwächen Irans Militär
    • Kuwait und Bahrain melden Abwehr iranischer Drohnen
    Berichte über neue Explosionen im Iran
    Foto: Stringer - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Beginn der erneuten Angriffswelle des US-Militärs auf Ziele im Iran melden örtliche Medien in der Nacht Explosionen in mehreren Gebieten des Landes. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim wurden Explosionen aus der Stadt Tabris im Norden des Landes, der Hafenstadt Tschahbahar am Golf vom Oman, aus Konarak in der südöstlichen Provinz Sistan-Belutschistan, der Hafenstadt Mahschahr in der Provinz Chusestan sowie der Hafenstadt Bandar Imam Chomeini am Persischen Golf gemeldet.

    Um Angriffe des Irans auf Handelsschiffe in der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus zu unterbinden, greift das US-Militär nach eigenen Angaben in der nunmehr neunten Nacht in Folge an. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Im Streit um die wichtige Meerenge eskaliert der Iran-Krieg seit Anfang des Monats wieder.

    In Reaktion auf die andauernden US-Angriffe führt Teheran Vergeltungsschläge gegen Länder mit US-Militärstützpunkten in der Region durch. So meldete der Golfstaat Kuwait in der Nacht erneuten Beschuss. Die Luftverteidigung wehre "feindliche Drohnen" aus dem Iran ab, teilte die Armee des Landes mit. Details gab es zunächst nicht. Auch im ebenfalls mit Washington verbündeten Bahrain heulten wieder die Sirenen, wie das dortige Innenministerium bekanntgab./ln/DP/zb






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