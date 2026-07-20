Straße von Hormus
Schiff nahe dem Oman in Brand
Für Sie zusammengefasst
- Schiff steht in Flammen in Straße von Hormus
- Acht Seemeilen nordwestlich von Kumzar in Oman
- Brandursache unklar Schiffe sollen vorsichtig fahren
Foto: Jan Woitas - dpa
KUMZAR (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus steht nach Informationen der britischen Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) ein Schiff in Flammen. Der Vorfall habe sich acht Seemeilen (knapp 15 Kilometer) nordwestlich des omanischen Ortes Kumzar ereignet, teilte UKMTO weiter mit. Die Brandursache sei zunächst noch unklar. Schiffen werde empfohlen, die Region mit Vorsicht zu durchfahren, während die Behörde den Vorfall untersuche./gma/DP/zb
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
cathunter schrieb gestern 15:24
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Exakt. Schade, dass es keinen Daumen nach unten gibt, wenn Mitglieder solch einen Youtube-Clickbait Müll posten.
Leute aus der "Germanangstfraktion" scheinen dafür äußerst empfänglich zu sein.
walker333 schrieb gestern 11:28
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Solche unseriösen Videos schaue ich mir nicht an.
Daher, was ist Deine Aussage, bzw. die des Videos? Welches Land droht welchem anderen Land mit einem atomaren Angriffskrieg? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
(Wobei wir solche Drohungen von Russland, speziell vom ehemaligen Staatspräsidenten Medwedew schon kennen.)
cathunter schrieb 17.07.26, 10:09
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Irgendwer liegt falsch. Entweder wir mit unseren Einschätzungen oder der Papierölpreis. Eines ist sicher, so verrückt wie derzeit waren die Welt und die Börsen noch nie, wenn die Tweets eines "orangefarbenen Vollhonks" mehr Einfluß auf Börsenkurse haben, als ein hypothetisch stattfindender Atomschlag.
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