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    Trump

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    Haben Iran wieder hart getroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump rechtfertigt Angriffe mit Tod von US-Soldaten
    • Angriffe laut Trump zu Ehren gefallener Soldaten
    • Im Iran-Krieg sind bislang 17 US-Soldaten gefallen
    Trump - Haben Iran wieder hart getroffen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die jüngsten Angriffe des amerikanischen Militärs auf Ziele im Iran mit dem Tod mehrerer US-Soldaten in der Region begründet. "Diese großartigen Menschen, diese großartigen Patrioten, waren da draußen im Einsatz, damit der Iran keine Atomwaffen bekommen kann", sagte Trump nach seiner Rückkehr vom WM-Endspiel vor Reportern. Die Angriffe auf den Iran seien "zu Ehren" der Soldaten erfolgt. "Wir haben sie (die Iraner) heute Nacht wieder sehr hart getroffen", sagte Trump weiter.

    Der Iran habe im Krieg sehr schwere Verluste erlitten, erklärte der US-Präsident. "Militärisch haben sie fast alles verloren", behauptete er. "Sie haben nur noch sehr wenig übrig. Sie haben noch ein paar Raketen. Sie haben noch ein paar Drohnen." Zudem kontrollierten die USA die Straße von Hormus, behauptete Trump weiter. "Wir kontrollieren die Meerenge; sie kontrollieren gar nichts. Mal sehen, was passiert", so der Präsident.

    Der Iran stellt den Sachverhalt indes anders dar. Teheran pocht darauf, dass das Mitte Juni vereinbarte Rahmenabkommen besage, dass die alleinige Verantwortung für die Verwaltung der wichtigen Meerenge dem Iran obliege.

    Erstmals seit Anfang des Krieges wieder US-Soldaten getötet

    Im Streit um die für den weltweiten Energiehandel wichtige Meerenge eskaliert der Iran-Krieg seit Anfang des Monats wieder. Die USA meldeten in der vergangenen Woche so viele Tote in den eigenen Reihen wie seit Monaten nicht mehr.

    Am Samstag hatte das US-Militär erstmals seit den Anfangstagen des Iran-Kriegs wieder den Tod von zwei Soldaten infolge von iranischem Beschuss gemeldet. Am Sonntag teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom den Tod eines weiteren US-Soldaten mit. Dieser war den Angaben zufolge am Samstag im Nordirak bei einer kontrollierten Sprengung nicht detonierter Kampfmittel aus einer abgeschossenen iranischen Einwegdrohne ums Leben gekommen. Die offiziell bekannte Zahl der im Iran-Krieg gefallenen US-Soldaten liegt damit nun bei 17./gma/DP/zb





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