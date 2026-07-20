Wadephul startet nach Mauretanien, Nigeria und Südafrika

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul verstärkt angesichts der protektionistischen US-Politik und einem aggressiven Kurs Chinas sein Werben um Partner auf dem afrikanischen Kontinent. "Gerade in Zeiten globaler geopolitischer Verwerfungen ist eine verlässliche Zusammenarbeit mit unseren afrikanischen Partnern wichtig", erklärte der CDU-Politiker vor Besuchen in Mauretanien, Nigeria und Südafrika. Es ist die dritte Afrikareise Wadephuls in diesem Jahr. Im Januar war er in Kenia und Äthiopien, Ende April in Marokko.

Europa und Afrika seien politisch, wirtschaftlich und in Sicherheitsfragen eng verbunden, man stehe vor ähnlichen Herausforderungen, betonte der Bundesaußenminister. Alle profitierten von fairen Handelspartnerschaften und frei befahrbaren Seewegen. Man benötige eine zuverlässige Versorgung mit kritischen Rohstoffen, wolle die Chancen geordneter Migration nutzen und die Lebensgrundlagen gegen Klimawandel schützen. Um die Freiheit der Menschen zu sichern, müssten Extremismus und Terrorismus bekämpft werden.