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    Viele Restaurants und Hotels löschen Online-Bewertungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Zunahme gelöschter Google-Bewertungen wegen Beschwerden
    • Hohe Löschraten bis 11–30 Prozent besonders Großstädte
    • Löschungen bei Beleidigungen und falschen Bewertungen
    Viele Restaurants und Hotels löschen Online-Bewertungen
    Foto: Solen Feyissa - unsplash

    MAGDEBURG/BERLIN (dpa-AFX) - In immer mehr Google-Bewertungen von Restaurants und Hotels taucht der Hinweis auf: Bewertungen aufgrund von Beschwerden wegen Diffamierung entfernt. Eine Stichprobe der Deutschen Presse-Agentur bei mehr als 3.700 Gastbetrieben in mehreren deutschen Städten zeigt, dass je nach Ort zwischen elf bis 30 Prozent der Gastbetriebe Online-Bewertungen gelöscht haben. Besonders hoch war in der Stichprobe der Anteil in Großstädten wie Frankfurt, Berlin oder Köln.

    "Online-Bewertungen sind für viele Betriebe ein wichtiger, heute oft entscheidender Bestandteil ihrer Außendarstellung", sagt der Geschäftsführer des Dehoga-Bundesverbands, Jürgen Benad. "Sachliche Kritik sollte stehen bleiben - auch wenn sie für einen Betrieb unangenehm ist."

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    Bei Beleidigungen, Fake-Bewertungen oder unwahren Tatsachenbehauptungen sei es dagegen nachvollziehbar, wenn Betriebe eine Prüfung und Entfernung anstoßen würden. Das Vertrauen in Bewertungsplattformen lebe davon, dass sorgfältig zwischen legitimer Kritik und missbräuchlichen Inhalten unterschieden werde.

    Viele Betriebe teilten auf Anfrage mit, sie meldeten nur Bewertungen, die sie für gefälscht, beleidigend oder schlicht erfunden hielten. Teilweise berichteten einige Gaststätten von vereinzelten Versuchen, mit angedrohten schlechten Bewertungen Druck auszuüben.

    Deutschland fällt bei der Löschung von Bewertungen auf Google Maps besonders auf. Laut einer EU-Transparenzdatenbank zum Digital Service Act, den EU-Regeln für digitale Plattformen wurden europaweit im ersten Halbjahr 2026 mehr als 756.500 Beiträge auf Google Maps wegen "illegalem Inhalt" gelöscht: Fast 99,9 Prozent der Löschungen betraf dabei Deutschland./sus/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie

    Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 346,1 auf Nasdaq (18. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um -2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Bil..

    Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 350,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 255,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von -26,33 %/+32,90 % bedeutet.







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